Nyaralás: hiába egyre drágább, ezekbe az országokba vágyunk a legjobban

Egy friss, országos reprezentatív kutatás szerint a magyar családok átlagosan 575 ezer forintot költenek egy külföldi nyaralásra, a párok sem sokkal kevesebbet, 540 ezret terveznek elkölteni egy-egy útra. Nyaralás külföldön: a magyarok egyre többször és hosszabb ideig utaznak. A 1000 fő részvételével készült felmérésből kiderül: a külföldi utak továbbra is népszerűek, sőt, a több alkalommal utazók aránya is nőtt. Minden ötödik válaszadó két vagy több külföldi utat is betervezett 2025 nyarára. A legtöbben a dél-európai országokat célozzák meg, ahol a pihenés időtartama átlagosan 5–10 nap között alakul. A rövidebb, 1–2 napos kiruccanások esetén viszont egyre többen fedezik fel a közeli közép-európai országokat, például Csehországot vagy Szlovákiát.

Nyaralás: belföld vagy külföld?

A nyaralást tervezők 75 százaléka úgy gondolja, idén minden többe fog kerülni, mint tavaly: az utazás, a szállás, a programok és az éttermek is magasabb árakkal dolgoznak. Az autós, buszos vagy vonatos utak költsége átlagosan 300 ezer forint, míg a repülős utazások már 700 ezer forintos összeget is elérhetnek. A családosok átlagosan 575 ezer forintot, a párok 540 ezret költenek egy-egy külföldi pihenésre.

Nyaralás: Kell-e biztosítás?

Sokan tévedésből azt gondolják, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) teljes körű védelmet nyújt külföldön – pedig ez korántsem így van. Az EEK csak az adott ország állami egészségügyi intézményeiben biztosít ellátást, ráadásul nem fedezi az önrészt vagy a kötelező térítéseket, amelyek sok helyen jelentős összegűek lehetnek.

A biztonságos utazáshoz elengedhetetlen az utasbiztosítás megkötése. Extrém esetekben egy látszólag egyszerű probléma, például gyomorrontás is könnyen több százezer forintos kezelési költséget jelenthet. Ez különösen igaz a népszerű nyaralóhelyekre, ahol sokszor kizárólag magánklinikák állnak rendelkezésre – ilyen helyeken az EEK nem használható.

Kaposvári utazók: népszerű dél-európai úti célok az Invia Utazási Iroda tapasztalatai alapján

Kaposvári utazási szokásokról kérdeztük az Invia Utazási Irodában Tóth-Lergel Fruzsinát, Fecske Travel utazási szakértője , amely több érdekes és árulkodó adatot osztott meg velünk. A 2025-ös nyári szezonban a legnépszerűbb célországok között Törökország, Egyiptom és Görögország állnak az utazók listáján.