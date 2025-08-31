Már mindennel próbálkoztál, de képtelen vagy kilakoltatni? Van egy vadi új, működő tippünk

A nyest egy alkalmazkodó kisragadozó, amely az utóbbi évtizedekben sikeresen vált városi lakóvá. Egykor kizárólag erdős, sziklás vidékeken élt, ma viszont a településekre költözött, ahol könnyebben talál táplálékot és védett búvóhelyeket. A padlások mellett az autók is ideális búvóhelynek bizonyulnak számára.

A nyest nem válogat, az autó kábelei is áldozatul eshetnek

A meleg, zárt motortér tökéletes hely az éjszakai pihenésre. A leállított jármű motorja sokáig tartja a hőt, a kerékjáratokon keresztül pedig könnyedén bemászik az állat. Ez azonban nem csupán bosszantó, hanem akár életveszélyes is lehet, ha megrágja a fékvezetéket vagy a benzincsövet, annak súlyos következményei lehetnek.

Mit tehetünk a nyestek ellen?

– Elsőként mindig a nyest bejutásának megakadályozására kell törekedni – hangsúlyozta Lévai Szabolcs, a Somogy-Ártox Kft. tulajdonosa. Ezt követően különféle riasztók jöhetnek szóba, amelyek hangalapon működnek, és lehetnek hálózatról vagy elemmel üzemeltethetők. Léteznek erős illatanyagú készítmények is, például levendulakivonatot tartalmazó por, ez kellemetlen az állat számára. Emellett elérhetők aeroszolok is, amelyeket akár autósboltokban is be lehet szerezni. Nyílt terepen jóval nehezebb a védekezés, ott az ilyen megoldások kevésbé eredményesek. Ezek az állatok territoriálisak, vagyis saját, bejáratott vadászterülettel rendelkeznek, ahová rendszeresen visszatérnek. A városokban a szemetesek, kukák és a könnyen elérhető élelem miatt egyre gyakoribb a jelenlétük.

A közismert üveges vagy fényvisszaverős módszerek nem hatásosak, mivel rendkívül intelligens állat, gyorsan felismeri, ha valami nem jelent valódi veszélyt – tette hozzá.

Mi vonzza őket?

A válasz egyszerű: a meleg, a nyugalom, és az, hogy a motortérben nincs zavaró emberi jelenlét. Ráadásul az autókban található vezetékek rugalmas anyaguk és illatuk miatt különösen vonzók a nyestek számára. Ezeket előszeretettel rágcsálják, nem feltétlenül táplálkozás céljából, inkább a fogaik karbantartására.

Hangja leginkább a macskáéra emlékeztet, nyávogás, vinnyogás, morgás és kaffogás keveréke hallható tőle, főleg éjszaka. A lakók gyakran hajnalban észlelik a padlásról érkező zajokat – a nyest ilyenkor a legaktívabb.