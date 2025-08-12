Döntöttek: jövőre nem mindenki kaphatja meg a 13. havi nyugdíjat

Döntött a kormány a 13. havi nyugdíjról, 2026-ban nem mindenki kaphatja meg az extra juttatást, de senkinek sincs oka félni. Az új szabályozás értelmében csak azok kapják meg a plusz havi összeget, akik a tárgyév februárjában is nyugdíjas státuszban vannak, és az előző év során legalább egy napig részesültek nyugdíjban vagy azzal egyenértékű ellátásban, például mezőgazdasági vagy szakszövetkezeti járadékban. Többféle ellátás esetén minden jogosultságot külön vizsgálnak.

A 13. havi nyugdíjat hozza a postás Fotó: Lang

A 13. havi nyugdíj finomhangolása

A módosítás a kifizetés időpontját is érinti: az eddigi év végi utalás helyett februárban érkezik a 13. havi nyugdíj, ahogyan idén is, amikor február 12-én jutott el a pénz a jogosultakhoz.

A változás leginkább azokat érintheti hátrányosan, akik az adott évben lépnek nyugdíjba – például aki 2025-ben kéri az ellátást, annak már a 2025-ös számítási alapok érvényesek, de a plusz juttatásra csak 2026-tól lesz jogosult, írta a Kemma.

A nyugdíj módosítás inkább finomhangolás, de a nyugdíjasok számára minden plusz támogatás fontos. Arra hívták fel a figyelmet, hogy eddig úgy volt, hogy aki januárban véletlenül baleset vagy természetes halál következtében meghalt, annak a hozzátartozói januárban még megigényelhették a 13. havi nyugdíjat. Az új változtatással szerintük ez megszűnt.

Nem osztja ezt a nézetet Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöke, szerinte pontosan szabályozott, hogy a hónap hányadik napjáig hal meg az érintett nyugdíjfizetés előtt vagy után, akkor az örököseinek jár-e az utolsó havi nyugdíj, ebben nem lát változást.

Reméli, hogy nem haragítja magára a nyugdíjas társait, de a legújabb módosítást nem érzi nagy problémának, sőt valahol érthetőnek tartja. Végeredményben minden érintett megkapja a 13. havi nyugdíjat egy eltelt év alatt, emiatt nincs túl nagy jelentősége a határidős változásnak a megítélése szerint. Azonban a vármegyei nyugdíjas szövetség elnöke arra figyelmeztet, hogy ugyan a kormány kiszámolta, hogy a 13. havi nyugdíj havi szinten 8 százalékos nyugdíjemelést jelent, viszont a somogyi nyugdíjasok többsége már betervezte az összeget olyan kisebb háztartási beruházásokra, felújításokra, nagyobb vásárlásra, amelyeket évek óta nem tudtak elvégezni. Egy általa látott példa szerint egy somogyi nyugdíjas hölgy új bejárati ajtót vesz majd a 13. havi nyugdíjából.