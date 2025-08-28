Hoppon maradhat az a nyugdíjas, aki nem figyel a rövidesen életbe lépő változásokra

Módosították az özvegyi nyugdíj egyes részletszabályait. A változások három pontot érintenek.

Az özvegyi nyugdíj módosul

Élettársak özvegyi nyugdíja

A törvény szerint az élettárs nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra, ha neki magának vagy az elhunyt élettársának más személlyel házassága állt fenn az élettárs halálakor.

Az új törvényi rendelkezés szerint özvegyi nyugdíjra jogosult a házastársra előírt feltételek fennállása esetén a jogszerző élettársa, ha a jogszerzővel annak haláláig

egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy

megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt és

sem a jogszerzőnek, sem az élettársnak nem állt fenn házassága a jogszerző halálakor.

Külön élő, illetve elvált házastárs özvegyi nyugdíja

A törvény szerint a külön élő házastárs az együtt élő házastárssal azonos módon jogosult özvegyi nyugdíjra. A jogosultságot maga a házassági kötelék keletkezteti. A törvény szövegéből így kikerült a „külön élő házastárs” fogalma. A korlátozó rendelkezések már csak az elvált házastársra vonatkoznak, a külön élő házastársra nem.

Az elvált házastársnak ideiglenes özvegyi nyugdíj csak akkor jár, ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg. Az elvált házastársnak özvegyi nyugdíj csak abban az esetben jár, ha a jogosultsági feltételek a különéléstől számított tíz éven belül bekövetkeztek és a házastársától annak haláláig tartásdíjban is részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg.

Több jogosult esetén az özvegyi nyugdíjat a jogosultak között egyenlő arányban meg kell osztani. Ha az elvált házastársnak a ráeső arányos résznél kisebb összegű ideiglenes özvegyi nyugdíj jár, a különbözet az özvegyi nyugdíjast, illetőleg az együttélés alapján ideiglenes özvegyi nyugdíjra jogosultat illeti meg.

Nyugdíjassal házasodottak özvegyi nyugdíja

A törvény lehetővé teszi a nyugdíjkorhatárt betöltött személlyel kötött házasság esetén az élettársi és házassági kapcsolat időtartamának összeszámíthatóságát.

Az új rendelkezés szerint az, akinek házastársa a házasság megkötésekor a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkort már betöltötte, özvegyi nyugdíjra csak abban az esetben jogosult, ha

a házasságból (a korábbi együttélésből) gyermek származott, vagy

a házasság legalább öt évig fennállt, vagy

a házasság fennállásának és a házasságkötést közvetlenül megelőző, megszakítás nélküli élettársi együttélésnek az együttes időtartama eléri a tíz évet.

Az új rendelkezések hatályba lépése

Az új rendelkezéseket a 2026. június 30-át követően elhunyt személyek özvegyére vonatkozóan kell alkalmazni.