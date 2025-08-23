Jó volt magyarnak lenni az új kenyér ünnepén

A mintegy száz fő részvételével megtartott eseményen Varga Józsefné, a Deseda Menti Nyugdíjas Szövetség elnöke szólt az ünnep jelentőségéről, szokásához híven versben is megosztva gondolatait a hallgatósággal, majd a hagyományoknak megfelelően a Korona egyesület elnöke szegte meg az új kenyeret, amelyből mindenki kapott egy kis darabkát. A folytatásban a szövetséghez tartozó közösségek gyönyörű, egységes öltözetben hazafias énekekkel és alkalomhoz illő versekkel erősítették a magyarságtudatot és az egymáshoz tartozás érzését. Ez utóbbival kapcsolatban feltétlen említést érdemel, hogy valamennyi énekkarból többen is versben mondták el gondolataikat a napjainkban gyakran tapasztalt széthúzásról, a közéletben is megnyilvánuló ellentételekről és összetartásra, egymás iránti nagyobb tiszteletre biztattak, nem egy estben Isten és a Szűzanya segítségét is kérve. Végül a rendezvény a hagyományoknak megfelelően a Deseda énekkar vidám egyvelegével zárult. Bár az ebédet követő hangulatos zene tovább fokozta a jó hangulatot, a nem éppen kedvező buszközlekedés miatt már csak rövidebb ideig maradt együtt a társaság.

Megkóstolták az új kenyeret a nyugdíjasok

Fotó: Varga László

Érzelemnydús műsort láthattak a nyugdíjasok

– Csodálatos élményben volt részünk, nagyon érzelemdús volt a műsor, igazán jó volt ma itt magyarnak lenni. Szinte hihetetlen, mennyi tehetséges, kiemelkedő énektudással és előadói képességgel rendelkező időskorú él közöttünk – jegyezték meg többen is a hallgatóság soraiból.

A rendezvény sikerében amúgy nem kis szerepet játszott Halmos Lászlóné vezetésével a zimányi nyugdíjasklub is, amely különösen a vendéglátásban jeleskedett, míg az önkormányzat immár sokadik alkalommal biztosította a közösségi házat díjmentesen a szövetség számára és járult hozzá a rendezvény költségeihez. Nagy taps fogadta a súlyos műtétje után visszatért Takács János volt faluvezetőt, aki nem csupán a település fejlődéséért, de a nyugdíjasokért is rendkívül sokat tett a sokéves polgármestersége idején.