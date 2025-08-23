Nyugdíjasok: az élelmiszer-utalvány nyomtatása már meg is kezdődött

A Magyar Posta szeptember 1-től kezdi meg a kézbesítést, a nyugdíjasok rövidesen megkapják az élelmiszer-utalványokat.

Nyugdíjasok: megkezdődött a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok nyomtatása

Élelmiszer-utalvány, kézbesítés, idősek, öregségi nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban részesülők

A kormány a közösségi oldalán közölte, hogy már nyomtatják az élelmiszer-utalványokat, amelyeket szeptember 1-től kezdenek kézbesíteni az időseknek. A nyugdíjasoknak szánt 30 ezer forintos élelmiszer-utalványról szóló végleges rendelet júliusban jelent meg.

Az utalványra nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is jogosultak. Tehát azok is megkapják, akik öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, árvaellátást, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást, fogyatékossági támogatást, baleseti hozzátartozói nyugdíjat vagy más, a rendeletben meghatározott ellátást kapnak.

