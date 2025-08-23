22 perce
Nyugdíjasok: az élelmiszer-utalvány nyomtatása már meg is kezdődött
Hamarosan érkezik a juttatás. Megkezdődött a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok nyomtatása.
Fotó: Kallus György
A Magyar Posta szeptember 1-től kezdi meg a kézbesítést, a nyugdíjasok rövidesen megkapják az élelmiszer-utalványokat.
A kormány a közösségi oldalán közölte, hogy már nyomtatják az élelmiszer-utalványokat, amelyeket szeptember 1-től kezdenek kézbesíteni az időseknek. A nyugdíjasoknak szánt 30 ezer forintos élelmiszer-utalványról szóló végleges rendelet júliusban jelent meg.
Az utalványra nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is jogosultak. Tehát azok is megkapják, akik öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, árvaellátást, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást, fogyatékossági támogatást, baleseti hozzátartozói nyugdíjat vagy más, a rendeletben meghatározott ellátást kapnak.
- A nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Magyar Államkincstár bocsátja ki, a kézbesítést pedig a Magyar Posta végzi, október 15-ig.
- A csaknem 410 lakosú Gigében rendszeresen 15-en keresik fel az idősek nappali ellátószolgálatát. Bálint Ildikó polgármester pénteken elmondta: a nyugdíjasok örülnek és várják az élelmiszer-utalványt.
- Pető László, a kaposvári Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja elnöke elmondta: sok nyugdíjas minden bizonnyal örül a 30 ezer forintos utalványnak, melynek egy részét feltehetően napi bevásárlás során költik majd el. S mivel a nagyobb boltokban rengeteg termék található, így nyilván tartós termékeket is vásárolnak.