augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Somogyi időjárás

3 órája

Nyugodt, napsütéses idővel hangoltunk rá az augusztus 20-ra

Címkék#hőmérséklet#időjárás#napsütés

Harsányi Miklós

Somogyban kedden szikrázóan napsütéses időnk volt, gyenge vagy mérsékelt légmozgással.

A meglehetősen hűvös hajnalt követően, a nappali órákban az évszakos átlagnak megfelelően 30 fok közelében volt a maximum hőmérséklet. Az eumet.hu összefoglalójából az is kiderült: este, majd éjszaka is marad a nyugodt, szélcsendes, felhőtlen időjárás.

– Napnyugtát követően gyorsan csökkenni kezd a hőmérséklet – közölték. – A hajnal ismét frissnek, az ismert fagyzugokban hidegnek ígérkezik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu