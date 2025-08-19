Somogyi időjárás
3 órája
Nyugodt, napsütéses idővel hangoltunk rá az augusztus 20-ra
Somogyban kedden szikrázóan napsütéses időnk volt, gyenge vagy mérsékelt légmozgással.
A meglehetősen hűvös hajnalt követően, a nappali órákban az évszakos átlagnak megfelelően 30 fok közelében volt a maximum hőmérséklet. Az eumet.hu összefoglalójából az is kiderült: este, majd éjszaka is marad a nyugodt, szélcsendes, felhőtlen időjárás.
– Napnyugtát követően gyorsan csökkenni kezd a hőmérséklet – közölték. – A hajnal ismét frissnek, az ismert fagyzugokban hidegnek ígérkezik.
