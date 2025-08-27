Bár rengeteg vicces meme kering már a világhálón azokról a boldog szülőkről, akik örömmel taszítják vissza gyermekeiket az oktatás rendszerébe, azért valljuk be, nem biztos, hogy ezt mindenki végiggondolta. Újra kezdődik az egész reggeltől estig tartó hisztikör.

Vannak, kik örömmel viszik vissza a gyermeküket az oktatási rendszerbe

Fotóillusztráció: Havran Zoltán

Reggel: „Nem akarok felkelni, adj még öt percet!”. Aztán a rinya, hogy „nem kérek reggelit” vagy a „jaj, forró ez a tejeskávé”, majd folytatódik az „ezt nem húzom fel” vagy az „édes lányom, ebben ki nem mész az utcára” típusú monológok. Kisebb fellélegzés, de csak addig, amíg haza nem érnek. Mert akkor vihetjük őméltóságukat valamilyen edzésre vagy próbára, mert hát a nagy önállóság csak addig tart, amíg menőzni kell a haverokkal a pumpapályán. Majd mire túl vannak a rájuk erőltetett fantasztikus különórákon – mert hát tuti nagyon akar a gyerek 150 iskolán kívüli foglalkozáson részt venni –, jöhet az otthoni tanulás. Ami egy újabb rémálom: nem érti, nem tudja, le se tojja, mit akar a tanár, vagy mit akarunk mi. Értetlenül állunk gyermekünk előtt, és gondolkozunk el rajta, hogy „Úr Isten, hogy képes ő segítség nélkül lélegezni?”. Szóval gondoljuk át újra, kinek olyan marha jó, hogy kezdődik az iskola. A gyerek szenved, a tanár szenved, mi pedig lássuk be, nem járunk túl jól, mert annyira nem rossz, ha a gyerek otthon vagy a baráti körében, de minket megkímélve elfoglalja magát.