55 perce
Olyan pogit rittyentettek a szentgáloskériek Nagyszakácsiban, hogy mindenki megnyalta utána mind a 10 ujját
Egy első és egy harmadik helyezéssel, valamint egy különdíjjal bizonyították a szentgáloskéri Napsugár Nyugdíjas Egyesület tagjai, hogy méltók a hely nevéhez és szellemiségéhez.
A korpás pogácsájuk nem csak a különlegességével, de az ízével is kiemelkedett a mezőnyből, mint ahogy pogácsaszaggatásban is felfértek a képzeletbeli dobogó harmadik fokára.
Ám nem csak sütni, de főzni is nagyon tudnak a szentgáloskériek, amit a zsűri különdíjjal jutalmazott. Bár nem kerültek a díjazottak közé, de a Főnix nagyasszonyoknak sem kellett szégyenkezniük, amit az is bizonyított, hogy a hagyományos pogácsájuk az utolsó falásig elfogyott. Bár kétségkívül léleksimogató díjazottnak lenni, de ebben az esetben is igaz a mondás, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Márpedig jól láthatóan mindenki remekül érezte magát, néhány órára minden gondját-baját elfeledve…
Somogyi Nyugdíjasok
