Somogyi Nyugdíjasok

55 perce

Olyan pogit rittyentettek a szentgáloskériek Nagyszakácsiban, hogy mindenki megnyalta utána mind a 10 ujját

Címkék#pogácsa#nagyasszony#Napsugár Nyugdíjas Egyesület

Egy első és egy harmadik helyezéssel, valamint egy különdíjjal bizonyították a szentgáloskéri Napsugár Nyugdíjas Egyesület tagjai, hogy méltók a hely nevéhez és szellemiségéhez.

Varga László

A korpás pogácsájuk nem csak a különlegességével, de az ízével is kiemelkedett a mezőnyből, mint ahogy pogácsaszaggatásban is felfértek a képzeletbeli dobogó harmadik fokára.

Különdíjjal jutalmazták a szentgáloskérieket Nagyszakácsiban
Fotó: Varga László

Ám nem csak sütni, de főzni is nagyon tudnak a szentgáloskériek, amit a zsűri különdíjjal jutalmazott. Bár nem kerültek a díjazottak közé, de a Főnix nagyasszonyoknak sem kellett szégyenkezniük, amit az is bizonyított, hogy a hagyományos pogácsájuk az utolsó falásig elfogyott. Bár kétségkívül léleksimogató díjazottnak lenni, de ebben az esetben is igaz a mondás, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Márpedig jól láthatóan mindenki remekül érezte magát, néhány órára minden gondját-baját elfeledve… 

A Főnix Nagyasszonyok is kitettek magukért
Fotó: Varga László
Díjazták a szentgáloskéri nyugdíjasokat
Fotó: Varga László

 

 

 

Somogyi Nyugdíjasok

A dosszié további cikkei
