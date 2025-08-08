Olyan pogit rittyentettek a szentgáloskériek Nagyszakácsiban, hogy mindenki megnyalta utána mind a 10 ujját

A korpás pogácsájuk nem csak a különlegességével, de az ízével is kiemelkedett a mezőnyből, mint ahogy pogácsaszaggatásban is felfértek a képzeletbeli dobogó harmadik fokára.

Különdíjjal jutalmazták a szentgáloskérieket Nagyszakácsiban

Fotó: Varga László

Ám nem csak sütni, de főzni is nagyon tudnak a szentgáloskériek, amit a zsűri különdíjjal jutalmazott. Bár nem kerültek a díjazottak közé, de a Főnix nagyasszonyoknak sem kellett szégyenkezniük, amit az is bizonyított, hogy a hagyományos pogácsájuk az utolsó falásig elfogyott. Bár kétségkívül léleksimogató díjazottnak lenni, de ebben az esetben is igaz a mondás, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Márpedig jól láthatóan mindenki remekül érezte magát, néhány órára minden gondját-baját elfeledve…

A Főnix Nagyasszonyok is kitettek magukért

Fotó: Varga László