Helyi közélet

3 órája

Nagy durranás volt Siófokon, de nem lett baj belőle

Nagy durranás volt, de nem lett baj belőle. A látrányi önkéntes tűzoltók biztosították a siófoki tűzijátékot.

A szombati siófoki koncerteken ott voltak a látrányi önkéntes tűzoltók is. A tűzijátékot biztosították, mint önállóan beavatkozó tűzoltó egyesület. 

A látrányi önkéntes tűzoltók biztosították a tűzijátékot Fotó: Facebook

Az önkéntes tűzoltók a biztonság őrei

Szerencsére az időjárás is velünk volt, hiszen a koncert alatt nem esett az eső és a szél is gyenge volt, így mindenki zavartalanul élvezhette a programot. A koncert és a tűzijáték is gond nélkül lezajlott, írták közösségi oldalukon. 

A koncert fényei

 A Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesületnek mozgalmas napjai voltak, mert a vihar előtt fakidőléshez is riasztották őket, de arról is beszámoltak, hogy felnőtt és egy ifjúsági tűzoltójuk a múlt heti római néptánc fellépésre készült a Látrányi Csirkefogók Néptáncegyüttessel.

Tűzijáték Siófokon

 

 

