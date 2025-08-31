Nagy durranás volt Siófokon, de nem lett baj belőle

A szombati siófoki koncerteken ott voltak a látrányi önkéntes tűzoltók is. A tűzijátékot biztosították, mint önállóan beavatkozó tűzoltó egyesület.

A látrányi önkéntes tűzoltók biztosították a tűzijátékot Fotó: Facebook

Az önkéntes tűzoltók a biztonság őrei

Szerencsére az időjárás is velünk volt, hiszen a koncert alatt nem esett az eső és a szél is gyenge volt, így mindenki zavartalanul élvezhette a programot. A koncert és a tűzijáték is gond nélkül lezajlott, írták közösségi oldalukon.

A koncert fényei

A Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesületnek mozgalmas napjai voltak, mert a vihar előtt fakidőléshez is riasztották őket, de arról is beszámoltak, hogy felnőtt és egy ifjúsági tűzoltójuk a múlt heti római néptánc fellépésre készült a Látrányi Csirkefogók Néptáncegyüttessel.