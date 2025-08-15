augusztus 15., péntek

Roadpol

3 órája

Kaszáltak a rendőrök: több ezer gyorshajtót kaptak el, hiába volt lézerblokkoló volt a rendszámtábla mögött

Címkék#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#traffipax#rendszámtábla

A rendőrség augusztus 4. és 10. között Magyarország egész területén sebesség-ellenőrzést végzett. Somogyban több mint ezer sofőrt szűrtek ki, óriási büntetés vár a száguldókra.

Harsányi Miklós

A gyorshajtók kiszűrése érdekében a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott – az  óriási büntetés ezúttal sem marad el.

Nagyobb falunyi száguldozót szűrtek ki a forgalomból

  • – A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) is csatlakozott az egy hetes akcióhoz, melynek ideje alatt 1082 gyorshajtót szűrtek ki kollégáink a somogyi utakon – derült ki az SVMRFK Kommunikációs Szolgálatának pénteki tájékoztatójából. Arra is felhívták a figyelmét: a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok. A járművezetőket ne a büntetés tartsa vissza a száguldozástól, hanem az, hogy mindenki haza érjen.  
  • Endrédi János kaposvári forgalomtechnikai szakmérnök, a Kaposvári Rendőr-kapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottság tagja kérdésünkre pénteken elmondta: nem jelent meglepetést a lebukott sofőrök száma, mivel Somogyban is gyakori a gyorshajtás. Különösen nyári vakációban, amikor a Balaton  parton is  sokan közlekednek, egyes utakon kifejezetten nagy a forgalom, közlekedési dugók alakulnak ki, s egyesek ha tehetik, a megengedettnél nagyobb tempóval igyekeznek behozni a lemaradást.

 

Balatoni vakáció: óriási büntetés a gyorshajtóknak, ezt sokáig megemlegetik!

  • – Veszélyes a gyorshajtás, ami könnyen súlyos balesethez vezethet – emelte ki Endrédi János. – Egyesek úgy gondolják, hogy az autópályán nyugodtan lehet 130-al száguldozni, de arról megfeledkeznek, hogy ilyen sebességnél a féktávolság is jócskán megnő.
  • A szakember szerint a fiatalok egy részére is jellemző a száguldás, így például az érettségi vagy diplomaosztóra kapott nagyobb teljesítményű autót a barátokkal közösen próbálják ki. S mondani se kell, ahol lehet, beletaposnak a gázpedálba.

 

Gyorshajtók, rendszámtábla, lézerblokkoló, lopott sportautó

Az országos adatok szerint az akció ideje alatt 22 487 gyorshajtót szűrt ki a rendőrség. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) tájékoztatása szerint az  ellenőrzés során a rendőrök észrevettek egy kisbuszt, amelynek a rendszámtáblája mögött lézerblokkoló volt, valamint egy lopott sportautót is sikerült visszajuttatni eredeti gazdájához. 

 

