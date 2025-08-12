Óriási halszörnyet kaptak lencsevégre a Balatonban, íme!

– Óriási halszörny úszott a parthoz közel Balatonkenesén! – elevenítette fel egy korábbi élményét a Balatoni Értékmentés Facebook-csoportban egy SUP-os .

– Barátunk mellett supozás közben úszott el a nem mindennapi példány – közölték. – Aki azt hiszi, a Balatonban nem találni óriási halakat, téved, méghozzá nem is kicsit. Fotós ismerősünk éppen Balatonkenesén tartózkodik, és miközben egy SUP-on állva élvezte a napsütést és a magyar tengert, egy óriási hal bukkant fel mellette.

Először hibásan azt hitték, harcsát látni a fotókon, pedig egy jól megtermett busa úszkált a parthoz közel. Gál László, a kaposvári Húskombinát Horgászegyesület kedden elmondta: aki nem horgászik, annak nagy meglepetés, ha ekkora halat lát. A Balatonban számos nagy testű példány lehet, igazából egy ilyen találkozás esetén nincs semmi teendője a SUP-ozónak.

– Legfeljebb fényképet készíthet az illető, mert ez sokaknak nem mindennapos látvány – hangsúlyozta.