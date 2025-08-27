augusztus 27., szerda

4 órája

Az orrtapasz egy kamu, vagy a világ csodája?

Címkék#eszköz#mechanizmus#kaposvári fitnesz

Az utóbbi időben egyre gyakrabb a TikTokon és más közösségi média platformokon felbukkanó rengeteg olyan videó, amely az orrtapaszok alkalmazását mutatja. A sportolók és influenszerek szerint ezek az orrtapaszok javítják a légzést és fokozzák a teljesítményt. De vajon tényleg működnek, vagy csupán egy újabb internetes trendről van szó?

Molnár Dániel
Az orrtapasz egy kamu, vagy a világ csodája?

Forrás: https://www.freepik.com/free-photo/portrait-young-man-with-his-brow-lifted-wearing-nose-patch_22379720.htm#fromView=search&page=1&position=9&uuid=c2f77926-dca5-4792-bea2-07bddecd4001&query=nose+tape?sign-up=google

Fotó: Andrii Rakov

Az orrlégzésnek számos előnye van: a levegő szűrését, párásítását és felmelegítését segíti, csökkentve ezzel a légúti irritációt. Ez különösen hasznos lehet állóképességi sportoknál, ahol a folyamatos, mély légzés alapvető a teljesítmény fenntartásához. Emellett az orrlégzés elősegíti a nitrogén-monoxid termelődését, amely tágítja az ereket és javítja az oxigénszállítást a szervezetben, így csökkentheti a fáradtságérzetet és növelheti a kitartást. Az orrtapaszok használata pedig támogatja ezt a természetes mechanizmust, mivel fizikai módon segítik a légutak nyitottságát, különösen intenzív edzés vagy sportesemény közben.

orrtapasz
Az orrtapaszok főként az alvási apnoé és horkolás kezelésére jelentek meg. Forrás: https://www.pexels.com

Mi az az orrtapasz és hogyan működik?

Az orrtapaszok az orr külső részére ragasztható eszközök, amelyek kitágítják az orrjáratokat. Ezáltal könnyebb lesz a légzés, különösen sportolás közben. A gyártók állítása szerint a tapaszok javítják az oxigénfelvételt, így hozzájárulnak a jobb teljesítményhez.

Bár tudományos kutatások még nem bizonyították egyértelműen a teljesítményjavulást, sok profi sportoló esküszik a használatukra. Jerry Rice, az NFL legendás elkapója, valamint kortárs teniszezők és focisták is rendszeresen viseltek orrtapaszt a pályán.

Története

Az orrtapaszok, más néven légzést segítő szalagok, eredetileg az 1990-es években jelentek meg a piacon, főként az alvási apnoé és horkolás kezelésére. Ezek az egyszerű, rugalmas ragasztószalagok az orr két szárnyára kerülve fizikai úton segítik az orrnyílások nyitva tartását, így javítva a levegő áramlását. Az orrtapaszoknak többféle kialakítása létezik: egyes típusok a légzési komfortot növelik, míg mások kifejezetten a sportteljesítmény javítására, a légutak fizikai stabilizálására lettek optimalizálva.

A közösségi médiában számos helyen megjelenik.

A TikTok és más platformok gyorsan népszerűsítették a terméket. Influenszerek és amatőr sportolók osztják meg tapasztalataikat, ami tovább növeli a keresletet, ugyanakkor kérdéseket vet fel a valódi hatékonyság kapcsán. Számos marketing fogással, mint például az utca emberével tesztelik a terméket, ezzel igyekezve elnyerni a potenciális vásárlók bizalmát.

Kaposvári fitnesz edzőt kérdeztünk a témával kapcsolatban.

Kálmán Ágnest a kaposvári fitnesz edzőt kérdeztük meg, a tapasz használatáról. Elmondása szerint, hallott a tapaszról, de valós alkalmazását még nem látta a sportolói közösségben. Viszont a sportolók között van egy másik eszköz, amelynek használata megszokott az edzések alatt, ez pedig az edző maszk. Ezen eszközök egy magaslati edzést szimulálva segítenek a légző izmok erősítésében, valamint az állóképesség javításában.

Az orrtapaszok népszerűsége növekszik, és sok sportoló érzi jótékony hatásukat. Míg a tudományos kutatások még váratnak magukra, a személyes tapasztalatok és a közösségi média hatása tovább növeli az érdeklődést. Minden sportolónak érdemes saját tapasztalatai alapján dönteni a használatukról.

 

 

