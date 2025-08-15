Oszter Sándor megmentette a festményeket, most Balatonbogláron láthatók

Oszter Alexandra a balatonboglári kiállítás apropóján a gyerekkori emlékekről is mesélt, valamint arról, hogyan találja meg az egyensúlyt a színpad és a festészet világa között.

Oszter Alexandra Balatonbogláron mesélt magáról

– Mivel telnek most a Oszter Alexandra napjai? Hogyan töltöd a nyarat?

– A nyarat végig munkával töltöttem. Már hatodik éve szervezek nyári alkotótáborokat gyerekeknek, és mostanáig ezzel foglalkoztam a Börzsönyben, Diósjenőn, az Oszter-birtokon. Mindig lenyűgöz, milyen csodálatos alkotások születnek, és nagy öröm látni, hogy akik évek óta visszajárnak hozzám, mennyit fejlődtek. Persze volt jó néhány fellépésünk is. Tíz éve játszom az Orfeumban, Paloznakon is szerepeltünk az Orfeum Pikniken. Úgy tűnik, idén nem lesz nyaralás, csak munka – de hiszem és remélem, hogy meglesz a gyümölcse.

– Mit jelent számodra a Balaton? Itt vagyunk Balatonbogláron, a kiállításodon. A déli partot vagy az északit szereted jobban?

– Mindkettőhöz kötődöm, de talán az északihoz egy kicsit jobban. Az Oszter ágról a nagyszüleim és dédszüleim mindig is Sajkodra jártak. Később édesapámnak Ábrahámhegyen lett háza, ott is halt meg, így mostanában nehezen megyek arra. Gyerekkoromban az északi part sokszor szerepelt a családi történetekben – a nyolcvanas években például a gyerekeket rábízták a nagymamára egész nyárra, és mi Sajkodra jártunk. A déli partról inkább a tinédzserkorom jut eszembe, az érettségi körüli évek. Az mindig a buli helyszíne volt. Hol ide mentünk, hol oda, hol ennél aludtunk, hol annál – Siófok és környéke mindig a végállomás lett. Van egy másik fontos kötődésem is a déli parthoz: a keresztanyám, akit becenevén Tercsinek hívunk, Balatonföldváron él. Nagyon közel áll a szívemhez, és amikor csak tehetem, meglátogatom.

– És elengedtek a bulikba a szüleid? Édesapád mit szólt?

– Keményen fogtak, de volt, amikor nagyon lazán. Nálunk ez hullámzott – nem lehetett tudni, éppen melyik nap van: a „nagyon szigorú” vagy a „menj csak nyugodtan” nap. Kivártam, amíg lehetett.

– Ez a hullámzó kedély hogyan hatott rád?

– Tízéves koromban apácákhoz küldtek, egy hónapra Olaszországba, Besozzoba, egy kolostorba, hogy tanuljak nyelvet. Ott döbbentem rá, milyen megnyugtató, amikor rendszer van az életben. Ha kiszámítható minden – vagy legalábbis úgy tűnik –, az belső nyugalmat ad. Ez arra ösztönzött, hogy kialakítsak magamban egy belső ritmust, mert kívül sosem lehetett tudni, mi várható.