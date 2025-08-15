57 perce
Oszter Sándor megmentette a festményeket, most Balatonbogláron láthatók
Gyerekkori balatoni nyarak, a déli part bulis tinédzserévei, és a festővászon fölé hajló csend. Ezek a képek rajzolódnak ki Oszter Alexandra színművész-festőművész emlékeiben. Édesapja, a Kossuth-díjas Oszter Sándor megőrizte fiatalkori festményeit, amelyek most a „Lélek-Képek” című, Balatonbogláron megnyílt kiállításon láthatók.
Fotó: Krausz Andrea
Oszter Alexandra a balatonboglári kiállítás apropóján a gyerekkori emlékekről is mesélt, valamint arról, hogyan találja meg az egyensúlyt a színpad és a festészet világa között.
– Mivel telnek most a Oszter Alexandra napjai? Hogyan töltöd a nyarat?
– A nyarat végig munkával töltöttem. Már hatodik éve szervezek nyári alkotótáborokat gyerekeknek, és mostanáig ezzel foglalkoztam a Börzsönyben, Diósjenőn, az Oszter-birtokon. Mindig lenyűgöz, milyen csodálatos alkotások születnek, és nagy öröm látni, hogy akik évek óta visszajárnak hozzám, mennyit fejlődtek. Persze volt jó néhány fellépésünk is. Tíz éve játszom az Orfeumban, Paloznakon is szerepeltünk az Orfeum Pikniken. Úgy tűnik, idén nem lesz nyaralás, csak munka – de hiszem és remélem, hogy meglesz a gyümölcse.
– Mit jelent számodra a Balaton? Itt vagyunk Balatonbogláron, a kiállításodon. A déli partot vagy az északit szereted jobban?
– Mindkettőhöz kötődöm, de talán az északihoz egy kicsit jobban. Az Oszter ágról a nagyszüleim és dédszüleim mindig is Sajkodra jártak. Később édesapámnak Ábrahámhegyen lett háza, ott is halt meg, így mostanában nehezen megyek arra. Gyerekkoromban az északi part sokszor szerepelt a családi történetekben – a nyolcvanas években például a gyerekeket rábízták a nagymamára egész nyárra, és mi Sajkodra jártunk. A déli partról inkább a tinédzserkorom jut eszembe, az érettségi körüli évek. Az mindig a buli helyszíne volt. Hol ide mentünk, hol oda, hol ennél aludtunk, hol annál – Siófok és környéke mindig a végállomás lett. Van egy másik fontos kötődésem is a déli parthoz: a keresztanyám, akit becenevén Tercsinek hívunk, Balatonföldváron él. Nagyon közel áll a szívemhez, és amikor csak tehetem, meglátogatom.
– És elengedtek a bulikba a szüleid? Édesapád mit szólt?
– Keményen fogtak, de volt, amikor nagyon lazán. Nálunk ez hullámzott – nem lehetett tudni, éppen melyik nap van: a „nagyon szigorú” vagy a „menj csak nyugodtan” nap. Kivártam, amíg lehetett.
– Ez a hullámzó kedély hogyan hatott rád?
– Tízéves koromban apácákhoz küldtek, egy hónapra Olaszországba, Besozzoba, egy kolostorba, hogy tanuljak nyelvet. Ott döbbentem rá, milyen megnyugtató, amikor rendszer van az életben. Ha kiszámítható minden – vagy legalábbis úgy tűnik –, az belső nyugalmat ad. Ez arra ösztönzött, hogy kialakítsak magamban egy belső ritmust, mert kívül sosem lehetett tudni, mi várható.
– A művészet iránti vonzalmad ekkor kezdődött?
– Már óvodás koromban. Ha megkérdezték, mi szeretnék lenni, mindig azt mondtam: festőművész és színésznő.
– És végül teljesült ez az álom?
– Végül is igen. Szerencsés az, aki azt csinálhatja, amit szeret – még ha ennek az az ára, hogy sok olyan dolgot is el kell végezni, amit kevésbé kedvel. Az élet nem kívánságműsor. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy megkaptam mindkét talentumot. A színpadon például szeretek bohócot csinálni magamból, szórakoztatni az embereket, történeteket elmesélni – ez is képesség. Sokan annyira izgulnak, hogy meg sem tudnak szólalni, én viszont élvezem, hogy adhassak másoknak. A festészet ezzel szemben befelé forduló tevékenység, és ez a két oldal adja meg az egyensúlyt az életemben.
– Minden nap foglalkozol a festészettel?
– A profik szerint minden nap kell dolgozni, amikor csak lehet – én is ehhez tartom magam. Nem elég akkor festeni, ha éppen van ihlet, akkor is kell, ha nincs kedvem, vagy más jár a fejemben. Rendszeresen kell foglalkozni vele.
– Van, akivel konzultálsz a munkáidról?
– Vannak volt osztálytársaim, akikkel megbeszélem, és ott van Schatz Zoltán, akit mesteremnek tartok. Ő kiváló festő, Firenzében végzett ösztöndíjjal, és az ottani akadémiai képzés hatása tükröződik a munkáin. Ezt a szemléletet itthon mindig is hiányoltam. A mai napig járok élőmodell-rajzra, készítek tanulmányokat, és képzem magam – már általános iskola ötödik-hatodik osztálya óta.
– Korábban említetted, hogy fontosak neked a szimbólumok. Milyen motívumok foglalkoztatnak mostanában?
– Olyan szimbólumok, amelyek erősítik az ember lelkét. Ezek gyakran a problémát is felvetik, de a megoldást is magukban hordozzák. Ezek a motívumok jelennek meg a képeimen, és aki megnézi vagy magánál tartja őket, ugyanazt az erőt érezheti, amivel készültek.
– Melyik a legújabb alkotásod?
– A tárlat nagy része tavaly készült. Most a kápolnába beválasztottunk néhány fiatalkori munkámat is. Meglepett, hogy 18-19 évesen ugyanezekkel a színekkel dolgoztam – kicsit másképp, de a hangulat ugyanaz. Édesapám tette el ezeket, mert én akkor kidobtam őket. Jó érzés visszanézni, honnan indultam. Most olajjal festek, van egy „Lélek-Képek” kiállításom, és a régi, kék színekkel kísérletező munkák mellett tusrajzokat is beválogattunk. Egyébként grafikaszakra vettek fel, mert szerettem aprólékosan dolgozni, de végül a festészet mellett döntöttem.
– Mik a terveid a nyár után?
– Valószínűleg lesz egy új produkció, így egy próbafolyamat mindenképp vár rám. Szeretnék egy új kiállításanyagot is festeni – ez lesz a téli programom. Emellett folytatom a birtokon az élményfestő hétvégéket, amelyek általában ott alvós, teljes programok, főként női résztvevőkkel. Ezek nemcsak a festészetről szólnak, hanem az önbizalom építéséről is. Sok felnőtt elfelejti, milyen gyereknek lenni, a jelenben élni és örülni az apróságoknak. Ezek a hétvégék ezt a felszabadultságot hozzák vissza – nekem is legalább annyira öröm, mint a résztvevőknek.