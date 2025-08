Egy lépés előre

Nem kell házasnak lenned. Nem kell gyereket ígérned. Nem kell újra és újra elhalasztanod az otthonteremtést. Csak el kell határoznod: szeretnél egy saját helyet a világban.

Fix kamat, alacsony önerő, kiszámíthatóság – az otthon most már azoknak is elérhető, akik korábban kimaradtak

Fotó: Shutterstock

Otthon: gyerek és házasság nélkül is elérhető

A piaci hitelek 8–9 százalékos kamatai mellett a fix, 3%-os kamat maga a stabilitás. Egy 50 milliós hitelnél ez havi közel 150 ezer forint megtakarítást jelent. Hosszú távon ez több tízmilliós különbség – a te javadra. És ami talán még fontosabb: nem kell többé rettegni a kamatemelésektől, a törlesztőrészlet nem változik. Nem szeszélyes, nem trükkös – csak kiszámítható.

És itt jön a fordulat: ez nemcsak egy kedvezményes hitel. Ez egy esély. Esély arra, hogy saját otthonod legyen akkor is, ha nem áll melletted senki, ha nem vagy „jogosult” más támogatásokra. Itt nincs házassági nyomás, nincs gyerekvállalási kényszer. Van helyette bizalom.

Tíz százalék önerő is elég – vagyis egy külföldi albérlet ára most akár itthon indulótőkeként működhet. Egyre több magyar városban már az albérleti díjak is magasabbak, mint a törlesztőrészlet lenne. Akkor meg miért fizetnél másnak, ha lehet sajátod is?

Ez a program nem old meg mindent. De nyitva hagy egy ajtót azoknak, akik eddig mindig zárva találták.

Most végre nem „bezzeg másoknak” jár – hanem neked is.

És ez nagy szó.