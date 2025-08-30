augusztus 30., szombat

Szombattól elindult a programiroda internetes aloldala, készülnek a rajtra. Beindítják és felgyorsítják az Otthon Startos lakásfejlesztéseket.

Fotó: Shutterstock

Fotó: Shutterstock

Szombattól elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat, tette közzé Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a saját Facebook-oldalán

Indul az Otthon Start Program internetes programirodája Fotó: Nemeth Andras Peter
Indul az Otthon Start Program internetes programirodája Fotó: Nemeth Andras Peter

Készülnek az Otthon Start program lakásfejlesztési tervei

A honlapon a fejlesztők megtalálják azokat az adatokat és szempontokat, amelyek alapján az iroda számára benyújthatják lakásfejlesztési terveiket annak érdekében, hogy annak nemzetgazdasági kiemelése ügyében a beruházók és a kormány között konzultáció induljon. A kormány minden olyan beruházást, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kívánja kielégíteni, adminisztrációs eszközökkel is segíti. Így azok a beruházások, ahol az Otthon Start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak, az engedélyezési eljárásban ezáltal jelentős gyorsításra számíthatnak. 
 

Gyorsítják a tempót

 Ezzel az eszközzel sok tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb országszerte, jelentősen bővítve az elsőlakás-vásárlók számára a lakáskínálatot elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban.
 

Fontos, hogy csak az a lakásfejlesztés nyilvánítható kiemelt beruházássá, 
• amely keretében legalább 250 lakás épül meg és
• amennyiben a megvalósuló lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program lakásokra vonatkozó feltételrendszerének.
A kérelmek feldolgozása folyamatos. Jelenleg is több tucat olyan fejlesztést vizsgál a kormányzat, amellyel több mint tízezer új lakás építése indulhat meg még 2025-ben. 

Újabb bejelentések várhatók

A következő hetekben további bejelentések várhatóak azokról a beruházásokról, amelyekről már a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak. Gyorsítják az engedélyezéseket, indulnak a lakásfejlesztések, mozgásba lendül az építőipar és az ingatlanpiac, tette hozzá Panyi Miklós.  

 

 

