Ha nem akarsz permetszert enni a gyümölcsökön, ezzel szállj szembe a kártevőkkel

Egyre több termelő alkalmazza az ózont, hogy csökkentse a növényvédő szerek használatát és biztonságosabbá tegye az előállított élelmiszereket. Holland üvegházi kísérletek szerint az ózon alacsony dózisban képes elpusztítani a gombák, levéltetvek és baktériumok jelentős részét – úgy, hogy közben nem árt a hasznos, élő szervezeteknek, például a méheknek vagy a biológiai védekezésben használt mikroorganizmusoknak, írta meg az Agroinform.

Ózongenerátor sok helyütt kapható

Fotó: MW

Az ózon használata növényegészséget és stressztűrést jelent

Az ózon alkalmazható gázként vagy vízben oldva. Gáz formájában gyorsan elillan, nem hagy szermaradékot, így betakarítás után is biztonságosan használható. Az ózonos víz ráadásul javítja az öntözővíz minőségét, elősegíti a tápanyagok felvételét, és hatékony a talajban élő kórokozók – például a Pythium vagy a Phytophthora – ellen. Az öntözőrendszer rendszeres ózonos kezelése segít megelőzni a biológiai lerakódások kialakulását és csökkenti a gyökérbetegségek kockázatát.

Paradicsommal végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy 3 mg/l koncentrációjú ózonos öntözés csökkenti a sejtkárosodás jeleit, miközben fokozza a növények antioxidáns védelmét, valamint javítja a levelek klorofill- és nitrogéntartalmát. A kezelést követően fokozódik a klorofillszintézisért és a nitrogénfelvételért felelős gének működése is.

Hosszabb eltarthatóság, szermaradék nélkül

Az ózon nemcsak a termelés során, hanem a betakarítás utáni tárolásban is előnyös: lebontja az etilént, amely az érési folyamatok egyik fő szabályozója. Így a termékek hosszabb ideig frissek maradnak, kevesebb a romlási veszteség, és nem marad utánuk szermaradvány. Ez nagy előny lehet a bio- és frisspiaci termelésben.

Fotó: Pesti Tamás

Figyelni kell az adagolásra

Fontos tudni, hogy a túl magas ózonkoncentráció káros lehet: oxidatív stresszt okozhat, rontja a fotoszintézist, és visszavetheti a terméshozamot. Ezért kulcsfontosságú a megfelelő dózis megválasztása – például öntözésnél a 3 mg/l-es szint lehet optimális –, amit minden esetben a termesztett növényfaj és a technológiai környezet alapján kell beállítani. Az ózon főként zárt rendszerű, kontrollált környezetben alkalmazható biztonságosan.

Ígéretes alternatíva

Az ózonos technológia egyre ígéretesebb alternatíva a növényvédő szereket kerülő gazdálkodók számára. Használatával nemcsak a termékbiztonság növelhető, de a frissesség is meghosszabbítható. Bár alkalmazása körültekintést igényel, különösen a dózis és a körülmények pontos beállítását, a kutatások és a technológiai fejlesztések gyors ütemben haladnak. A szabályozás jelenleg még nem mindenhol követi le az új lehetőségeket, de ahol a növényvédőszer-mentesség cél, ott az ózon valódi megoldást kínál.

Somogyban még gyerekcipőben jár

A három atomból álló oxigén, az ózon ma már elfogadott fertőtlenítőszer hazánkban is, és az ózongenerátorokat széles körben használják az egészségügyben és a vendéglátásban, mert elpusztítja a vírusokat, gombákat és baktériumokat, írta le kérésünkre Tóth István, kaposvári növényvédelmi szakmérnök. Műtőket, kórházakat, iskolákat, sőt lakásokat is fertőtlenítenek vele. Ilyenkor be kell zárni az ablakokat, ajtókat, aztán az általában 25 négyzetméteres helyiségekben elindítják a generátorokat. Az ózon 10-20 perc alatt kifejti a hatását. Emberre nem veszélyes, de amíg működik, el kell hagyni a helyiséget, majd használat után alaposan kiszellőztetni. A növényvédelemben a magyar élelmiszerbiztonsági hatóság ajánlásai között nem szerepel ugyan, de használható a tárolt gyümölcs és zöldség megtisztítására a tároláskor fellépő kórokozóktól, baktériumoktól, gombáktól. Főként raktárakban, de szabad térben értelmetlen használni, mert a gáz elillan. Az ózongenerátorok különböző teljesítményekkel rendelkeznek, és ez megszabja a költségeket is, tette hozzá a szakmérnök.