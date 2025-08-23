1 órája
Mindenki ilyenre vágyik – pajtaházban valósította meg álmait Franciska a Balatonnál
Budapestről a Balaton déli partjára költözött Franciska, hogy új életformát valósítson meg a magyar tengernél. Egy harmonikus pajtaházat épített, kertje pedig a zöldségtermesztésre is alkalmas. Úgy véli, a fiatalok számára az egyszerű és fenntartható otthonok jelenthetik a jövőt.
Fotó: Barbay Csaba/Lakáskultúra
Franciska korábban éveken át enteriőrstylistként és dizájnerprojektek menedzsereként dolgozott, a pandémia idején pedig úgy döntött, hogy szakít budapesti életével, és a Balaton déli partján hoz létre új otthont, méghozzá egy pajtaházat. A költözés nem volt előre megtervezve, inkább egy hosszabb keresési folyamat eredménye volt. – Néztem kész házakat, de nem találtam olyan konstrukciót, ami megfelelő lett volna ebben a gazdasági helyzetben – mondta a Sonline.hu megkeresésére a fiatal hölgy. – Végül rátaláltam Őrfi József építészre, aki hasonló szemléletet képvisel, mint én. A cél egy fenntartható, egyszerű ház volt, amelyben nincsenek felesleges terek, vagy túlzó luxuselemek, hanem egy olyan otthon, amely az egyszerű életmódnak ad teret – mondta a dizájner.
Modern pajtaház Somogyban
Az elkészült épület egy modern pajtaház, amelyet a fa borítás, a letisztult formák és a nagy belmagasság határoz meg. – Mi modern pajtaháznak neveztük el.
- Az eredeti forma Angliából indult, amikor régi pajtákat alakítottak át lakóházzá, és idővel építészeti stílussá vált.
- A deszkaborítás, amely körbefut a házon, adja a pajta jellegét, valamint az, hogy alapvetően egyszintes épületről van szó.
- Az árnyékolást is úgy oldottuk meg, hogy a könnyűszerkezetes épületben a hűtés lehetőleg természetes módon működjön.
- Persze szükség van klímára is, de ültettem fákat, hogy nyáron azok is segítsenek a hűtésben – emelte ki Franciska.
A házunk kialakítása önismereti folyamat
A váltás szemléletmódbeli fordulatot is jelentett számára. – Nagyon tudatosan át kell gondolni, hogyan szeretne élni az ember, milyen tereket és funkciókat használ valójában. Ez egy önismereti folyamat is, hiszen az építésznek pontosan el kell tudni mondani, hogy milyen életmódra keresünk otthont.
Nekem például a kert volt a legfontosabb. Budapesten lakásban éltem, de szerettem volna megtermelni a saját zöldségeimet, olyanokat is, amelyeket a piacon nem lehet kapni. Ez mára a hobbim és részben megélhetési forma is. Jó érzés megenni azt, amit az ember maga termel
– mondta Franciska.
Egyszerű és fenntartható ház – ez a jövő
Úgy véli, a tudatos tervezés és a mértéktartás kulcskérdés mindenki számára. – Nincs értelme presztízsből plusz helyiségeket, vagy túl nagy tereket kialakítani, mert ezek felesleges és költséges megoldások.
A jövő az, hogy egyszerűbb, de jól használható élettereket hozzunk létre. Ez különösen fontos a mi korosztályunknak, mert ha valaki hitelből építkezik, akkor minden forint számít. Ezért is érdemes szakember segítségét kérni.
A berendezést és a belső elrendezést magam terveztem, közösen dolgoztunk az építésszel. Mivel ez részben a szakmám is, számomra nem okozott nehézséget. De azt tanácsolom mindenkinek, hogy ezen ne spóroljon, mert később sokkal nagyobb anyagi veszteséget okozhat, ha nincs megfelelő szakmai segítség – emelte ki Franciska.
A déli partot erősíti
Nem véletlen, hogy otthonát a Balaton déli partján valósította meg. – Sokan az északi partot és a Balaton-felvidéket választják, de szerintem a déli part is nagyon jó hely. Itt nőttem fel, számomra a déli part mindig is az otthont, az északi pedig inkább a kirándulások helyszínét jelenti.
Az északi part másról szól, más anyagi vonzattal jár, főleg ingatlanszerzés szempontjából. A déli parton viszont rengeteg klassz lehetőség van. Nekem szívügyem, hogy itt is erősítsük a közösséget, és hogy ez a rész is vonzó legyen
– mondta a fiatal hölgy, aki az otthonteremtés mellett közösségi kezdeményezésekben is aktívan részt vesz. Termelői piacot szervez, és mint mondja, rengeteg termelő és gazda működik Somogyban, Tolnában és környékén, és fontosnak tartotta, hogy összefogja őket.