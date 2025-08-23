Mindenki ilyenre vágyik – pajtaházban valósította meg álmait Franciska a Balatonnál

Franciska korábban éveken át enteriőrstylistként és dizájnerprojektek menedzsereként dolgozott, a pandémia idején pedig úgy döntött, hogy szakít budapesti életével, és a Balaton déli partján hoz létre új otthont, méghozzá egy pajtaházat. A költözés nem volt előre megtervezve, inkább egy hosszabb keresési folyamat eredménye volt. – Néztem kész házakat, de nem találtam olyan konstrukciót, ami megfelelő lett volna ebben a gazdasági helyzetben – mondta a Sonline.hu megkeresésére a fiatal hölgy. – Végül rátaláltam Őrfi József építészre, aki hasonló szemléletet képvisel, mint én. A cél egy fenntartható, egyszerű ház volt, amelyben nincsenek felesleges terek, vagy túlzó luxuselemek, hanem egy olyan otthon, amely az egyszerű életmódnak ad teret – mondta a dizájner.

Pajtaház – mindössze 63 négyzetméteren valósított meg álmai otthonát Franciska a Balaton déli partján

Fotó: Barbay Csaba/Lakáskultúra

Modern pajtaház Somogyban

Az elkészült épület egy modern pajtaház, amelyet a fa borítás, a letisztult formák és a nagy belmagasság határoz meg. – Mi modern pajtaháznak neveztük el.

Az eredeti forma Angliából indult, amikor régi pajtákat alakítottak át lakóházzá, és idővel építészeti stílussá vált.

A deszkaborítás, amely körbefut a házon, adja a pajta jellegét, valamint az, hogy alapvetően egyszintes épületről van szó.

Az árnyékolást is úgy oldottuk meg, hogy a könnyűszerkezetes épületben a hűtés lehetőleg természetes módon működjön.

Persze szükség van klímára is, de ültettem fákat, hogy nyáron azok is segítsenek a hűtésben – emelte ki Franciska.

Fotó: Barbay Csaba/Lakáskultúra

A házunk kialakítása önismereti folyamat

A váltás szemléletmódbeli fordulatot is jelentett számára. – Nagyon tudatosan át kell gondolni, hogyan szeretne élni az ember, milyen tereket és funkciókat használ valójában. Ez egy önismereti folyamat is, hiszen az építésznek pontosan el kell tudni mondani, hogy milyen életmódra keresünk otthont.

Nekem például a kert volt a legfontosabb. Budapesten lakásban éltem, de szerettem volna megtermelni a saját zöldségeimet, olyanokat is, amelyeket a piacon nem lehet kapni. Ez mára a hobbim és részben megélhetési forma is. Jó érzés megenni azt, amit az ember maga termel

– mondta Franciska.