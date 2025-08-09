28 perce
Válogatós a palackszörny? Mutatjuk mit és miért nem eszik meg a MOHU visszaváltó rendszere
Válogatós DRS rendszer. Mérgelődünk sokat, ha valamelyik visszavitt palackunkat nem fogadja be a gép, ám a háttérben sok tényező állhat.
Már több mint egy éve mászkálunk a hipermarketekbe a visszaváltós rendszer miatt és mégsem sikerül mindig teljesen kiüríteni a szatyrunkat. Egy-egy kis bestia – palack – mindig a cekker alján marad, merthogy az nem ”szimpatikus a palackfaló szörnynek”. Na de mi lehet ennek az oka? A MOHU tájékoztatása szerint ennek technikai, biztonsági és jogszabályi okai is vannak.
A palackok visszaváltása ma már teljesen hétköznapi része az emberek életének, az elmúlt egy év alatt sikerült úgy hozzászoknia mindenkinek, hogy az már egyáltalán ne okozzon gondot senkinek. Ennek ellenére még sokszor mérgelődünk, hogy bizonyos palackokat nem vesz be a rendszer.
Palack dili – válogatós a MOHU
Ki ne találkozott volna már azzal a szituációval palackvisszaváltás során, hogy két, szinte teljesen egyforma palackból az egyiket igen, a másikat nem veszi be a DRS rendszer? Ki ne mérgelődött volna amiatt, hogy ugyanazon gyártó különböző csomagolásai közül csak az egyik visszaváltható? Vonalkód, a termék állapota vagy típusa határozza meg, mit eszik meg a palackfaló szörny? Mutatjuk a választ.
- Kifutó termékek:
2024. július 1-jéig lehetett forgalomba hozni olyan italokat, amelyek csomagolása még nem tartozott a visszaváltási rendszer hatálya alá. Ha ezeken a szavatossági ideje nem járt le, könnyen találkozhatunk velük a boltok polcain, viszont a DRS rendszer nem fogja befogadni. Visszaváltani így nem tudjuk, de szelektíven továbbra is gyűjthetjük.
- Élelmiszer-biztonsági szempontok:
A rendszer jelenleg azokra a csomagolásokra terjed ki, amelyek újrahasznosítása élelmiszer-biztonsági és technológiai szempontból is megfelelő. Például a tejtartalmú italok, mint a jegeskávék, nem tartoznak ide, mert maradványaik elszennyezhetik az újrahasznosítható műanyagot vagy üveget, így abból nem készülhet ismét italcsomagolás.
- Különleges forma és technikai korlát:
Azok a formák, amelyek jelentősen eltérnek a hagyományos palackokétól, szinte kivétel nélkül maradnak a szatyorban. A DRS technológiája alapvetően az újrahasznosításon nyugszik, de korlátozott a formai befogadóképessége. Míg egy borosüveget képes felvenni, addig már egy szőlő formájú palack megakad a ”torkán”. Fontos, hogy ezek is újrahasznosíthatóak, csak nem ebben a formában.
- Jogszabályi kivétel:
Azok a palackok, amelyekből évente kevesebb, mint 5 000 darab kerül forgalomba, nem tartoznak a visszaváltási rendszer kötelező körébe.
- Külföldről behozott palackok:
A külföldről behozott palackok nem szerepelnek a Magyarországon üzemelő DRS rendszerben. Bár az ilyen termékek forgalmazóira is vonatkoznának kötelezettségek, a Mohu szerint az ellenőrzés nem az ő hatáskörük, hanem hatósági feladat.
Várható bővítés?
A hosszú távú cél az, hogy minél több csomagolótípus bekerülhessen a rendszerbe. A közeli jövőben az élelmiszeripari italcsomagolás kérdését kell megoldani, jelenleg ezen dolgoznak a MOHU fejlesztői.
– Nekem egy nagyon jól működő szelektálási rendszerem van otthon, de ez azért van, mert rendkívül pedáns vagyok – férjem szerencsétlenségére. A palackokat átnézem, már kitapasztaltam, mi mehet és hova, és amikor összegyűlik egy nagy adag, irány a bolt és kezdődhet a visszaváltás. Én a Spar-os gépet szeretem a legjobban, oda kevesen járnak, így nincs állandó torlódás a gépeknél. Bár kicsit lassabb, mint a Lidl-ben található társa, de tényleg jól működik. Amit pedig nem lehet ezekbe a gépekbe berakni, azt viszem a szelektívbe. Nekem ez bevált, nem okoz gondot, így minden a helyére kerül – osztotta meg tapasztalatait a barcsi Berkics Katalin.