Válogatós a palackszörny? Mutatjuk mit és miért nem eszik meg a MOHU visszaváltó rendszere

Már több mint egy éve mászkálunk a hipermarketekbe a visszaváltós rendszer miatt és mégsem sikerül mindig teljesen kiüríteni a szatyrunkat. Egy-egy kis bestia – palack – mindig a cekker alján marad, merthogy az nem ”szimpatikus a palackfaló szörnynek”. Na de mi lehet ennek az oka? A MOHU tájékoztatása szerint ennek technikai, biztonsági és jogszabályi okai is vannak.

Miért nem vesz be minden palackot a MOHU DRS rendszere?

Fotó: MW

A palackok visszaváltása ma már teljesen hétköznapi része az emberek életének, az elmúlt egy év alatt sikerült úgy hozzászoknia mindenkinek, hogy az már egyáltalán ne okozzon gondot senkinek. Ennek ellenére még sokszor mérgelődünk, hogy bizonyos palackokat nem vesz be a rendszer.

Palack dili – válogatós a MOHU

Ki ne találkozott volna már azzal a szituációval palackvisszaváltás során, hogy két, szinte teljesen egyforma palackból az egyiket igen, a másikat nem veszi be a DRS rendszer? Ki ne mérgelődött volna amiatt, hogy ugyanazon gyártó különböző csomagolásai közül csak az egyik visszaváltható? Vonalkód, a termék állapota vagy típusa határozza meg, mit eszik meg a palackfaló szörny? Mutatjuk a választ.

Kifutó termékek:

2024. július 1-jéig lehetett forgalomba hozni olyan italokat, amelyek csomagolása még nem tartozott a visszaváltási rendszer hatálya alá. Ha ezeken a szavatossági ideje nem járt le, könnyen találkozhatunk velük a boltok polcain, viszont a DRS rendszer nem fogja befogadni. Visszaváltani így nem tudjuk, de szelektíven továbbra is gyűjthetjük.

Élelmiszer-biztonsági szempontok:

A rendszer jelenleg azokra a csomagolásokra terjed ki, amelyek újrahasznosítása élelmiszer-biztonsági és technológiai szempontból is megfelelő. Például a tejtartalmú italok, mint a jegeskávék, nem tartoznak ide, mert maradványaik elszennyezhetik az újrahasznosítható műanyagot vagy üveget, így abból nem készülhet ismét italcsomagolás.

Különleges forma és technikai korlát:

Azok a formák, amelyek jelentősen eltérnek a hagyományos palackokétól, szinte kivétel nélkül maradnak a szatyorban. A DRS technológiája alapvetően az újrahasznosításon nyugszik, de korlátozott a formai befogadóképessége. Míg egy borosüveget képes felvenni, addig már egy szőlő formájú palack megakad a ”torkán”. Fontos, hogy ezek is újrahasznosíthatóak, csak nem ebben a formában.