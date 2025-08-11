Piros volt a paradicsom nem sárga-avagy mégsem? Miért nem érik a paradicsom idén?

A paradicsom az egyik legkedveltebb növény a világon, és nem véletlenül: ízletes, sokoldalú, és szinte minden konyhában megtalálható. Akár frissen fogyasztjuk, akár szószok, levesek vagy saláták alapanyagaként, mindig feldobja az ételt. De mit érdemes tudni róla, ha mi magunk szeretnénk kertben termeszteni?

Zöld marad a paradicsom? Így érik be végre!

Miért nem érnek be a paradicsomok?

Az egyik leggyakoribb ok, ami miatt nem érnek, a túl magas hőmérséklet. Bár kifejezetten szereti a nyári meleget — nem véletlen, hogy a legfinomabbakat ekkor lehet kapni a piacokon —, a túlzott meleg éppen ellenkező hatást válthat ki. Az éréshez és a likopin termelődéséhez optimális hőmérséklet 20-25 °C között van, ami lényegesen hűvösebb egy átlagos nyári napnál.

Ha a hőmérséklet 29-30 °C fölé emelkedik, érési folyamata jelentősen lelassul vagy akár teljesen meg is állhat. Ezen sajnos nem tudunk változtatni, hiszen a természet szabályait nem mi irányítjuk, így ilyenkor nincs más teendőnk, mint türelmesen kivárni a hűvösebb napokat. Szerencsére a nyári kánikula nem tart egész szezonon át, így idővel tovább érnek majd.

A paradicsom beérésének leggyakoribb akadályai

1. Túl magas hőmérséklet

A paradicsom szereti a meleget, ám ha a nappali hőmérséklet tartósan 30 °C fölé emelkedik, a beérés lelassul vagy meg is állhat. A magas hőmérséklet gátolja a likopin és karotin pigmentek képződését, amelyek a piros színt adják. Ilyenkor a növény inkább a túlélésre koncentrál, és nem az érlelésére.

2. Tápanyag-egyensúlyhiány

A túl sok nitrogén hatására a növény dús lombot növeszt, így az érlelése háttérbe szorul. Ugyanakkor a káliumhiány is lassíthatja a pirosodást, mivel a kálium kulcsszerepet játszik cukortartalmának és színének kialakulásában.

3. Túl sűrű lombozat

Ha túl sűrű, a napfény nehezebben éri el a terméseket. Ez gátolja a pigmentek képződését, így a termések tovább maradnak zöldek. Emellett a sűrű lombozat kedvez a betegségek kialakulásának és ronthatja az ízét is.

4. Öntözési hibák

A túlöntözés vagy rendszertelen vízellátás stresszt okozhat a növénynek. A pangó víz csökkenti a gyökerek oxigénellátását.