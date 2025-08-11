3 órája
Piros volt a paradicsom nem sárga-avagy mégsem? Miért nem érik a paradicsom idén?
Nincs is frusztrálóbb annál, mint amikor heteken át gondoskodunk paradicsomainkról, mégsem hajlandók pirosra érni. A paradicsom érése sok kertész számára okoz hasonló nehézséget. Több olyan körülmény is közrejátszhat, amit nem mindig tudunk befolyásolni, ezért gyakran tehetetlennek érezzük magunkat, amikor a termések mégsem érnek be rendesen.
A paradicsom az egyik legkedveltebb növény a világon, és nem véletlenül: ízletes, sokoldalú, és szinte minden konyhában megtalálható. Akár frissen fogyasztjuk, akár szószok, levesek vagy saláták alapanyagaként, mindig feldobja az ételt. De mit érdemes tudni róla, ha mi magunk szeretnénk kertben termeszteni?
Miért nem érnek be a paradicsomok?
Az egyik leggyakoribb ok, ami miatt nem érnek, a túl magas hőmérséklet. Bár kifejezetten szereti a nyári meleget — nem véletlen, hogy a legfinomabbakat ekkor lehet kapni a piacokon —, a túlzott meleg éppen ellenkező hatást válthat ki. Az éréshez és a likopin termelődéséhez optimális hőmérséklet 20-25 °C között van, ami lényegesen hűvösebb egy átlagos nyári napnál.
Ha a hőmérséklet 29-30 °C fölé emelkedik, érési folyamata jelentősen lelassul vagy akár teljesen meg is állhat. Ezen sajnos nem tudunk változtatni, hiszen a természet szabályait nem mi irányítjuk, így ilyenkor nincs más teendőnk, mint türelmesen kivárni a hűvösebb napokat. Szerencsére a nyári kánikula nem tart egész szezonon át, így idővel tovább érnek majd.
A paradicsom beérésének leggyakoribb akadályai
1. Túl magas hőmérséklet
A paradicsom szereti a meleget, ám ha a nappali hőmérséklet tartósan 30 °C fölé emelkedik, a beérés lelassul vagy meg is állhat. A magas hőmérséklet gátolja a likopin és karotin pigmentek képződését, amelyek a piros színt adják. Ilyenkor a növény inkább a túlélésre koncentrál, és nem az érlelésére.
2. Tápanyag-egyensúlyhiány
A túl sok nitrogén hatására a növény dús lombot növeszt, így az érlelése háttérbe szorul. Ugyanakkor a káliumhiány is lassíthatja a pirosodást, mivel a kálium kulcsszerepet játszik cukortartalmának és színének kialakulásában.
3. Túl sűrű lombozat
Ha túl sűrű, a napfény nehezebben éri el a terméseket. Ez gátolja a pigmentek képződését, így a termések tovább maradnak zöldek. Emellett a sűrű lombozat kedvez a betegségek kialakulásának és ronthatja az ízét is.
4. Öntözési hibák
A túlöntözés vagy rendszertelen vízellátás stresszt okozhat a növénynek. A pangó víz csökkenti a gyökerek oxigénellátását.
5. Termésterhelés
Ha egyszerre túl sok fejlődik egy helyen, a növény energiája megoszlik, és egyetlen gyümölcs sem kap elegendő tápanyagot a gyors beéréshez.
Hogyan serkentsd a beérését?
Ritkítsd a lombozatot
Távolítsd el a fölösleges leveleket és hajtásokat, hogy több napfény jusson el hozzájuk. Ez nemcsak gyorsítja az érést, de csökkenti a betegségek kockázatát is.
Csökkentsd az öntözést a szezon végén
A beérési időszakban a paradicsomnak kevesebb vízre van szüksége. A túl sok víz inkább a növekedést ösztönzi, nem pedig az érési folyamatot.
Használj káliumban gazdag tápoldatot
A kálium támogatja a cukrok és pigmentek képződését, így elősegíti a gyorsabb és ízletesebb beérést.
Törj le felesleges hajtásokat
A csúcs- és oldalhajtások visszavágásával a növény energiáit a meglévő termések érlelésére fordíthatod.
Utóérés beltéren
Ha már leszedted, és még mindig zöld, helyezd meleg, világos helyre (például ablakpárkányra). Egy papírzacskóban almával vagy banánnal együtt tárolva az etiléngáz hatására gyorsabban bepirosodnak.
–Ahhoz, hogy szép és egészséges termést érjünk el, alapos szakértelemre van szükség – mondta Török István zimányi őstermelő, aki már negyven éve foglalkozik zöldségtermesztéssel, és tízféle paradicsomfajtát termeszt. Hangsúlyozta, hogy csak természetes, bio anyagokat használ a növényvédelemhez, és mindig felkészül mindenféle helyzetre. „Nem lehet egyszerűen csak elültetni a palántákat, majd várni a csodát” – tette hozzá.
- Ha odafigyelsz a növény egészségére, kerülsz néhány gyakori hibát, és tudatosan serkented az érési folyamatot, akkor kertedben bőséges, zamatos és szép piros finomságokat szüretelhetsz a nyár folyamán.