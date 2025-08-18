augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

3 órája

A párnaciha nem jó választás, megeszi a pénzt

Címkék#bank#készpénz#pénz

A párnaciha „megeszi” a pénzt! Látszólag ugyanannyi van benne, de mégis kevesebbet ér! A somogyiak – s persze általában a magyarok – mindezek ellenére szeretik a készpénzt. Így volt ez régebben, s így van ez ma is. Függetlenül attól, hogy régen (mondjuk nagyon régen) jóval kevesebb volt az emberek pénze és a pénztartás lehetősége is.

Lengyel János

A minap olvasgattam egy tanulmányban, hogy pénzügyi tudatosság ide, pénzügyi tudatosság oda, egyre több készpénz van a hazai gazdaságban. A statisztikák szerint jó egy évvel ezelőtt például 8575,8 milliárd forint készpénzt tartottak maguknál hazánk lányai és fiai. A trend szerint ez az összeg folyamatosan emelkedett az elmúlt évben. 

Sok pénz tartunk otthon
Egyre több készpénz van a hazai gazdaságban
Fotó: MW

A bankárok szerint ez „rossz bolt” a pénztulajdonosoknak, mert ugyan a bankolásnak is vannak költségei, de ezek jóval olcsóbbak, mint az inflációs veszteség. És valóban! A hozzáértők szerint a cihában (otthon) tartott készpénz 344 milliárd forintot veszített értékéből az elmúlt egy év alatt. Ez családonként, átlagosan minden magyarnak 36 ezer forintos veszteséget hozott. De nem is az átlag a lényeg, hanem az, hogy az otthon tartott készpénz nem „dolgozik”, azaz nem termel hozamot, hiába nincs költsége. 

Egyre több készpénz van a magyar gazdaságban

Az általam megkérdezett somogyiak többsége azért ragaszkodik a látott, mindig kézzel fogható pénzhez, mert az biztonságot, megnyugvást ad számukra, s van mihez nyúlni, ha kell. Érdekes, hogy hasonlóan válaszoltak azok is, akik folyószámlákon tartják a pénzüket. A biztonsági tartalék itt jóval kevesebb, mint a készpénzőrzőknél, általában két-, három havi nettó jövedelmet jelent, a többit befektetik, leginkább kincstárjegyekbe. Azonosság még a két csoport között, hogy valamennyien váratlan kiadásokra is tartalékolnak, s nem kell folyószámlahitelt igénybe venniük. A hitelkártyát használók már egészen másként gondolkodnak. 
De hogy eljön-e a készpénztartás alkonya? Kötve hihető! 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu