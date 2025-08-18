A párnaciha nem jó választás, megeszi a pénzt

A minap olvasgattam egy tanulmányban, hogy pénzügyi tudatosság ide, pénzügyi tudatosság oda, egyre több készpénz van a hazai gazdaságban. A statisztikák szerint jó egy évvel ezelőtt például 8575,8 milliárd forint készpénzt tartottak maguknál hazánk lányai és fiai. A trend szerint ez az összeg folyamatosan emelkedett az elmúlt évben.

Egyre több készpénz van a hazai gazdaságban

A bankárok szerint ez „rossz bolt” a pénztulajdonosoknak, mert ugyan a bankolásnak is vannak költségei, de ezek jóval olcsóbbak, mint az inflációs veszteség. És valóban! A hozzáértők szerint a cihában (otthon) tartott készpénz 344 milliárd forintot veszített értékéből az elmúlt egy év alatt. Ez családonként, átlagosan minden magyarnak 36 ezer forintos veszteséget hozott. De nem is az átlag a lényeg, hanem az, hogy az otthon tartott készpénz nem „dolgozik”, azaz nem termel hozamot, hiába nincs költsége.

Az általam megkérdezett somogyiak többsége azért ragaszkodik a látott, mindig kézzel fogható pénzhez, mert az biztonságot, megnyugvást ad számukra, s van mihez nyúlni, ha kell. Érdekes, hogy hasonlóan válaszoltak azok is, akik folyószámlákon tartják a pénzüket. A biztonsági tartalék itt jóval kevesebb, mint a készpénzőrzőknél, általában két-, három havi nettó jövedelmet jelent, a többit befektetik, leginkább kincstárjegyekbe. Azonosság még a két csoport között, hogy valamennyien váratlan kiadásokra is tartalékolnak, s nem kell folyószámlahitelt igénybe venniük. A hitelkártyát használók már egészen másként gondolkodnak.

De hogy eljön-e a készpénztartás alkonya? Kötve hihető!

