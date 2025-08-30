Esténként és éjszaka permetezik a díszfákat Nagyatádon a Városgazdálkodás megbízásából 2025. augusztus 29. és szeptember 4. között. A felhasznált szerek, mint a Topas 100 EC (gombaölő), a Mospilan 20 SG (rovarölő) és a Nonit (tapadásfokozó), veszélytelenek az emberekre, a melegvérű állatokra és a méhekre. A helyi hírközlési portál tájékoztatása szerint a kezelés során nem várható károsodás az épített környezetben, a közúti tereptárgyakban vagy a gépjárművekben sem.