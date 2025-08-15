Most üt csak be igazán a dinnye, de a csemegeszőlőnek is egyre nehezebb ellenállni – piaci körkép

A színpompás, ízgazdag gyümölcsöket sajnos most is inkább a magas árak jellemezték: az őszibarack és a nektarin 1500, illetve 2000 forint körüli áron volt elérhető, míg a körte kilója egy ezresért szerezhető be a hétvégén. Ellepte a csemegeszőlő a piacot: olasz import, hazai Irsai Olivér és a kékszőlő egyaránt kapható már, ráadásul mindegyik frissen és csalogatóan mutatott az árusok standjain. A különlegességek közül a füge darabonként 120, kilónként pedig 1200 forintért érhető el.

Piac: ahol sorakoznak a dinnyék színes kínálatai

Fotó: Muzslay Péter

Görögdinnyéből nem volt hiány. A gazdagságnak, a roskadozó asztaloknak köszönhetően az ár pedig meglepően kedvezőnek számított, hiszen kilónként 300 forintért kínálták az augusztus közepi hétvége előtt. A gyümölcs sokaknak adhat felfrissülést az előttünk álló hőségben.

A piac ízei

A zöldségek közül az uborka továbbra is slágernek számít, hiszen bár időjárási okok miatt nem terem elég belőle. A kovászos kilója 750–1000 forint között mozgott, és bár sokan szeretik, a mai napon nem vitték olyan nagy mennyiségben, mint máskor. „ Az idén nem terem annyi uborka, mint szokott az időjárás és a kevés csapadék miatt” – mondta Szalai Erzsébet helyi vállalkozó.

Érdekes, hogy a vajbab, ami korábban hiánycikk volt, ennek ellenére jóval kevésbé mutatkozott most pénteken kelendőnek. A dió termése az idei évben sem volt kiemelkedő, ahogy az elmúlt években sem, ráadásul a betegségek tovább csökkentették a kínálatot. A körte és a szilva slágerterméknek számít, de az árak miatt meggondolják a vásárlók, hogy megvegyék-e.

A tök továbbra is folyamatosan jelen van, változatlanul széles választékban. Az aszály ellenére pedig szerencsére egy kevés vargánya mégis kapható volt a piac egy-két pontján, így csak az igazán szemfüleseknek jutott belőle. A kaprot friss és illatos csokrokban kínálták a vásárlóknak, akik szívesen vitték haza ezt az intenzív illatú fűszernövényt.