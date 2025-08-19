Megéri? Ötezer forint egy kiló málna – méregdrága lett gyermekkorunk kedvence

Jó magyar szokásunkhoz híven, ott igyekszünk spórolni, ahol csak lehet. A szakemberek szerint azonban, ha az egészségünkről van szó, nem érdemes kockáztatni. A lehető legjobb minőségű tápanyagot kell a szervezetünkbe juttatni, legyen szó bármilyen ételről. A zöldségek és gyümölcsök fogyasztása rendkívül fontos az egészséges életmód fenntartásához, ehhez pedig a legjobb alapanyagokat a piacon szerezhetjük be.

Piszkosul drága a piac kincse, de minden szeme aranyat ér

A somogyi piacokon is megjelent már a málna, ami az egyik legjobb vitamin- és antioxidáns-bomba. Piszkosul drága, de minden egyes szeme kincs a szervezetünk számára. Egy 25 dekagrammos dobozért akár 1250 forintot is elkérnek, de az, amit a szervezetünkkel művel a gyümölcs, megfizethetetlen.

Ez a finom gyümölcs valódi vitamin- és antioxidáns-bomba. Jelentős mennyiségű C-vitamint tartalmaz, amely támogatja az immunrendszert. Megtalálható benne B1-, B2-vitamin, valamint A-provitamin is. Ásványi anyagok közül kiemelkedő a kalcium-, kálium-, magnézium- és vastartalma, amelyek hozzájárulnak a csontok, izmok és az idegrendszer egészséges működéséhez.

2025 nyarán a málna ára Magyarországon történelmi magasságokba emelkedett: a nagykereskedelemben 2 500–3 000 forint/kilogramm, a fogyasztói piaci árak pedig elérték a 3 990 forint/kilogrammos szintet. Egyes esetekben egy tálca málnáért (ami körülbelül 20-25 szem málnát tartalmaz) 750–1 500 forintot is elkérnek.

Rengeteg törődést igényel a málna termesztése, az árát is megkérik a piacon

– A málna termesztése sok odafigyelést igényel, hiszen bár nem tartozik a legkényesebb gyümölcsök közé, érzékeny a környezeti tényezőkre. Nem kifejezetten a magyar földek a legideálisabbak a számára, hiszen a leginkább a mérsékelt éghajlatot kedveli, hűvösebb, csapadékosabb vidékeken érzi jól magát. Az ideális talaj számára a laza szerkezetű, jó vízáteresztő, humuszban gazdag talaj, amely enyhén savanyú kémhatású. A túl kötött, vizenyős talajban a gyökerei könnyen berothadnak, a száraz, homokos föld viszont nem tudja megtartani a szükséges nedvességet. A málna gyökérzete sekélyen terjed, ezért különösen érzékeny a vízhiányra – rendszeres öntözést kíván, főleg a virágzás és a termésérés idején. Így mondhatjuk, ezen a nyáron bőven volt félnivalók a termést illetőleg – mondta el Magyar Lajos, rinyaújlaki málnatermelő.