Aranyat ér a drágaság

1 órája

Megéri? Ötezer forint egy kiló málna – méregdrága lett gyermekkorunk kedvence

Címkék#vitamin antioxidáns#daganatos#piac#életmód#forint#árak#málna#gyümölcs

Mondják az okosok, ha az egészségről van szó, semmi sem kerülhet sokba. Érdemes a piac új slágerére költeni, hosszú távon az egészségünket szolgálja.

Dombi Regina

Jó magyar szokásunkhoz híven, ott igyekszünk spórolni, ahol csak lehet. A szakemberek szerint azonban, ha az egészségünkről van szó, nem érdemes kockáztatni. A lehető legjobb minőségű tápanyagot kell a szervezetünkbe juttatni, legyen szó bármilyen ételről. A zöldségek és gyümölcsök fogyasztása rendkívül fontos az egészséges életmód fenntartásához, ehhez pedig a legjobb alapanyagokat a piacon szerezhetjük be. 

piac
Piszkosul drága a piac kincse, de minden szeme aranyat ér
Fotó: Bencsik Adam

A somogyi piacokon is megjelent már a málna, ami az egyik legjobb vitamin- és antioxidáns-bomba. Piszkosul drága, de minden egyes szeme kincs a szervezetünk számára. Egy 25 dekagrammos dobozért akár 1250 forintot is elkérnek, de az, amit a szervezetünkkel művel a gyümölcs, megfizethetetlen. 

A piacok egyik legdrágább kincse, mégis minden szeme aranyat ér

Ez a finom gyümölcs valódi vitamin- és antioxidáns-bomba. Jelentős mennyiségű C-vitamint tartalmaz, amely támogatja az immunrendszert. Megtalálható benne B1-, B2-vitamin, valamint A-provitamin is. Ásványi anyagok közül kiemelkedő a kalcium-, kálium-, magnézium- és vastartalma, amelyek hozzájárulnak a csontok, izmok és az idegrendszer egészséges működéséhez.
2025 nyarán a málna ára Magyarországon történelmi magasságokba emelkedett: a nagykereskedelemben 2 500–3 000 forint/kilogramm, a fogyasztói piaci árak pedig elérték a 3 990 forint/kilogrammos szintet. Egyes esetekben egy tálca málnáért (ami körülbelül 20-25 szem málnát tartalmaz) 750–1 500 forintot is elkérnek. 

LANG1463
Rengeteg törődést igényel a málna termesztése, az árát is megkérik a piacon
Fotó: Lang Róbert

– A málna termesztése sok odafigyelést igényel, hiszen bár nem tartozik a legkényesebb gyümölcsök közé, érzékeny a környezeti tényezőkre. Nem kifejezetten a magyar földek a legideálisabbak a számára, hiszen a leginkább a mérsékelt éghajlatot kedveli, hűvösebb, csapadékosabb vidékeken érzi jól magát. Az ideális talaj számára a laza szerkezetű, jó vízáteresztő, humuszban gazdag talaj, amely enyhén savanyú kémhatású. A túl kötött, vizenyős talajban a gyökerei könnyen berothadnak, a száraz, homokos föld viszont nem tudja megtartani a szükséges nedvességet. A málna gyökérzete sekélyen terjed, ezért különösen érzékeny a vízhiányra – rendszeres öntözést kíván, főleg a virágzás és a termésérés idején. Így mondhatjuk, ezen a nyáron bőven volt félnivalók a termést illetőleg – mondta el Magyar Lajos, rinyaújlaki málnatermelő.

20230706_malna_ut (2)
A piac kincse antioxidáns forrás és rendszeres fogyasztása megelőzheti a daganatos megbetegedések kialakulását is
Fotó: Unger Tamás

Miért egyed a málnát?

  1. Immunerősítő, segít megelőzni betegségeket.
  2. Gyulladás- és daganatellenes, így hozzájárulhat krónikus gyulladások és rákkockázat csökkentéséhez.
  3. Emésztést segítő, magas rosttartalmának köszönhetően javítja a bélműködést, elősegíti a jóllakottság érzését és támogatja a testsúlykezelést.
  4. Vérellátást és vérkör-egészséget támogat, vérnyomáscsökkentő, vértisztító hatásával, valamint antioxidánsai segíthetnek a koleszterinszint szabályozásában.
  5. Bőr- és hajápoló, biotinnak és antioxidánsoknak köszönhetően simább bőrt és fényesebb hajat eredményezhet.
  6. Látásjavító, az A-vitamin segíti a szem egészségét, különösen idős korban.
  7. Vércukorszint-szabályozó, alacsony glikémiás indexű, cukorbetegeknek különösen hasznos lehet.
  8. Kismamáknak is előnyös, a málnalevél-tea menstruációs panaszokra, hormonális szabályozásra, valamint a szülés előkészítésére is használható hagyományosan.

 

 

