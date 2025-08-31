2 órája
Első a kedves vendég, ha kell, akár lóhalálában kiszolgálva
Első a kedves vendég, még akár úgy is, hogy lóhalálában érkezik hozzá a felszolgáló. Pincér futóversenyt tartottak Kaposváron még 1996-ban.
A kaposvári Fő utca adott otthont az első pincér futóversenynek Kaposváron 1996-ban. Helyi vendéglátósok fejében fogalmazódott meg a gondolat, hogy rajthoz állítják a felszolgálókat.
Nemcsak a gyorsaság számított a pincér futóversenyen
Koros szakik és fiatal tanulók egyaránt beneveztek, mert a legtöbben nem hátráltak meg a megmérettetéstől.
Közben a zsűri a napernyő alatt üldögélt, stopperórával a kézben, és a produkció külalakját is értékelték.
A Somogyi Hírlap fotóriportere mulatságos arckifejezéseket is megörökített a nagy igyekezetben.
A pincér futóverseny jó szórakozás volt egy régi kaposvári nyáron, de talán nem véletlen, hogy nem lett hagyomány a rendezvényből, s azóta nem is hallottunk hasonlóról.
Így hát marad az emlékezés a hajdani pincér futóversenyről, miközben simán lehet, hogy néhány év múlva robotok szolgálják majd fel a rendelést...