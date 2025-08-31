Első a kedves vendég, ha kell, akár lóhalálában kiszolgálva

A kaposvári Fő utca adott otthont az első pincér futóversenynek Kaposváron 1996-ban. Helyi vendéglátósok fejében fogalmazódott meg a gondolat, hogy rajthoz állítják a felszolgálókat.

Gyors volt a tempó a pincér futóversenyen Fotó: Somogyi Hírlap

Nemcsak a gyorsaság számított a pincér futóversenyen

Koros szakik és fiatal tanulók egyaránt beneveztek, mert a legtöbben nem hátráltak meg a megmérettetéstől.

Szabad egy pohárral?

Közben a zsűri a napernyő alatt üldögélt, stopperórával a kézben, és a produkció külalakját is értékelték.

Az ítészek csapata

A Somogyi Hírlap fotóriportere mulatságos arckifejezéseket is megörökített a nagy igyekezetben.

Fő a jó egyensúlyérzék

A pincér futóverseny jó szórakozás volt egy régi kaposvári nyáron, de talán nem véletlen, hogy nem lett hagyomány a rendezvényből, s azóta nem is hallottunk hasonlóról.

Így hát marad az emlékezés a hajdani pincér futóversenyről, miközben simán lehet, hogy néhány év múlva robotok szolgálják majd fel a rendelést...