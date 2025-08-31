augusztus 31., vasárnap

Első a kedves vendég, ha kell, akár lóhalálában kiszolgálva

Első a kedves vendég, még akár úgy is, hogy lóhalálában érkezik hozzá a felszolgáló. Pincér futóversenyt tartottak Kaposváron még 1996-ban.

Kovács Gábor László

A kaposvári Fő utca adott otthont az első pincér futóversenynek Kaposváron 1996-ban. Helyi vendéglátósok fejében fogalmazódott meg a gondolat, hogy rajthoz állítják a felszolgálókat. 

Gyors volt a tempó a pincér futóversenyen Fotó: Somogyi Hírlap
Gyors volt a tempó a pincér futóversenyen Fotó: Somogyi Hírlap

Nemcsak a gyorsaság számított a pincér futóversenyen   

Koros szakik és fiatal tanulók egyaránt beneveztek, mert a legtöbben nem hátráltak meg a megmérettetéstől. 

Szabad egy pohárral?
Szabad egy pohárral? 

 Közben a zsűri a napernyő alatt üldögélt, stopperórával a kézben, és a produkció külalakját is értékelték. 

Az ítészek csapata
Az ítészek csapata

A Somogyi Hírlap fotóriportere mulatságos arckifejezéseket is megörökített a nagy igyekezetben. 

Fő a jó egyensúlyérzék
Fő a jó egyensúlyérzék

A pincér futóverseny jó szórakozás volt egy régi kaposvári nyáron, de talán nem véletlen, hogy nem lett hagyomány a rendezvényből, s azóta nem is hallottunk hasonlóról. 

 

Így hát marad az emlékezés a hajdani pincér futóversenyről, miközben simán lehet, hogy néhány év múlva robotok szolgálják majd fel a rendelést...

 

