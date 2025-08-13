augusztus 13., szerda

Kiadták a riasztást, pokoli forróság érkezik 40 fokos hőséggel

Címkék#folyadék#Hőségriasztás#árnyék

Az Országos Tisztifőorvos a HungaroMet legfrissebb előrejelzése alapján csütörtök nulla órától vasárnap éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország teljes területére. A fokozott hőterhelés miatt különösen fontos, hogy mindenki betartsa az egészségvédelmi és biztonsági ajánlásokat – pokoli forróság jön a következő napokban.

Harsányi Miklós

– A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent, még jó általános állapot mellett is, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közös szerdai közleményéből, a pokoli forróság sokakat megviselhet.

Tombol a nyár, pokoli forróság jön az előttünk álló napokban
Folyadék- és ásványianyag-vesztés, rosszullét, kiszáradás – árnyék, hűtött helyiség lehet a megoldás

 A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban akár 35 Celsius-fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.

 A rendkívüli melegben a szervezet gyorsan kimerül, a folyadék- és ásványianyag-vesztés pedig hamar rosszulléthez vezethet. Az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A hétvégére és a nyári szabadtéri programokra – fesztiválokra, sporteseményekre, strandolásra – indulóknak érdemes tudatosan felkészülni a kánikulára. A legforróbb órákban kerüljék a tűző napot, keressenek árnyékot, vagy hűtött helyiséget.

 

Pokoli forróság: itt a harmadfokú hőségriasztás, mutatjuk, erre számíthatsz

  • Kiemelten fontos, hogy gyermekeket, időseket, betegeket vagy háziállatokat soha ne hagyjanak zárt járműben, még rövid időre sem. A járművek belső hőmérséklete percek alatt életveszélyes szintre emelkedhet. Ha bárki autóban hagyott embert vagy állatot lát, hívja a 112-es segélyhívószámot.

 Az OKF azt is közölte: utazás, vagy kirándulás során, illetve fesztiválon célszerű jól zárható hűtőtáskában tárolni az élelmiszereket.

  •  – Vasárnap óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben – hívták fel a figyelmet. –  Erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. 
  • Saját kertben szabad bográcsozni, grillezni, de a tüzet ne hagyják felügyelet nélkül. Idén már 8106 tűz keletkezett a szabadban, 55 ember megsérült, a leégett terület nagysága 93 millió négyzetméter.

 

 

