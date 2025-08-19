27 perce
Újabb erősítést kapnak, szép lassan egyre több lett mindenhol a polgárőr
A balatoni főidényben az idén is sok helyen számíthattak a polgáregyesületekre. Technikai fejlesztés és szervezeti fejlődés is segíti a munkájukat, a polgárőrök új egységekkel kívánnak erősíteni Somogyban.
Fotó: Németh András Péter
Egész évben számítani lehet a somogyi csapat munkájára, a polgárőrök a sűrű nyári menetrend után a rövidesen a főidény zárására is készülnek.
E-roller, drón, autó, kikötőhely - fejlesztésre készek a somogyi egységek
A somogyi polgárőrök nagy erőket vetnek be az augusztus huszadikához kapcsolódó rendezvények kapcsán, a rendőrség a zamárdi strand fesztiválhoz kérte a közreműködésüket. Több csapat - egyebek mellett a balatonszabadi, a ságvári, a nagyberényi, a somi és a tabi – tagjai is részt vesznek a balatoni feladatokban, ezen kívül a kőröshegyi és a balatonföldvári polgárőrök közreműködnek a földvári rendezvényen, a balatonszemesi programnál is segítenek az egységek.
- Csaknem 30 egyesület közel 80 tagja a következő napokban több mint 500 munkaórát dolgozik – közölte vasárnap Poór Gyula, a Somogy Vármegyei Polgárőrszövetség elnöke. Hozzátette: a somogyi polgárőrök a főidényben számos rendezvényen dolgoztak, így például a fonyódi Rock Balatonon, a vízi polgárőrök is majdnem minden nagyobb programba bekapcsolódtak.
Új csapatokkal erősítenek a polgárőrök
- Somogyban tovább akarják folytatni a fejlesztéseket: idén összesen 17 elektromos rollert vásároltak 1,7 millió forint pályázati forrásból, s a közeljövőben drónokat és gépkocsikat is szeretnének beszerezni. Ezt is pályázatok segítségével kívánják megoldani, s más területen is előre lépnek: 2-3 új polgárőregyesületet akarnak létrehozni, az egyik szervezése folyamatban van.
- Poór Gyula rámutatott: cél, hogy vármegyénk még biztonságosabb legyen, s azon is dolgoznak, hogy a Dráva se maradjon vízi polgárőrség nélkül, az őrtilosi egyesület jelenleg egy kikötőhelyet alakít ki.
- – Szerintem közbiztonsági szempontból rendben volt az idei nyár, s ebben szerepe volt a polgárőröknek is – emelte ki Poór Gyula. - Most 127 somogyi településen 83 egyesület működik, s több mint 2600-an tagunk van. Abban bízom, hogy az új program elindulásával minél több fiatal csatlakozik a szervezetünkhöz.