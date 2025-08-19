Újabb erősítést kapnak, szép lassan egyre több lett mindenhol a polgárőr

Egész évben számítani lehet a somogyi csapat munkájára, a polgárőrök a sűrű nyári menetrend után a rövidesen a főidény zárására is készülnek.

A polgárőrök új egységekkel erősítenek

E-roller, drón, autó, kikötőhely - fejlesztésre készek a somogyi egységek

A somogyi polgárőrök nagy erőket vetnek be az augusztus huszadikához kapcsolódó rendezvények kapcsán, a rendőrség a zamárdi strand fesztiválhoz kérte a közreműködésüket. Több csapat - egyebek mellett a balatonszabadi, a ságvári, a nagyberényi, a somi és a tabi – tagjai is részt vesznek a balatoni feladatokban, ezen kívül a kőröshegyi és a balatonföldvári polgárőrök közreműködnek a földvári rendezvényen, a balatonszemesi programnál is segítenek az egységek.

- Csaknem 30 egyesület közel 80 tagja a következő napokban több mint 500 munkaórát dolgozik – közölte vasárnap Poór Gyula, a Somogy Vármegyei Polgárőrszövetség elnöke. Hozzátette: a somogyi polgárőrök a főidényben számos rendezvényen dolgoztak, így például a fonyódi Rock Balatonon, a vízi polgárőrök is majdnem minden nagyobb programba bekapcsolódtak.

