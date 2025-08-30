augusztus 30., szombat

Egy Porschénél csak kettő a jobb – nézd meg a videón, amikor por se marad utánuk

Címkék#Porsche#Kaposvár Classic#Carrera#főtér#sportautó#kocsi#cabrio

A Kaposvár Classic futam mezőnye a somogyi vármegyeszékhely főterén parkolt egy órán át szombaton. A Porsche tulajdonosok egymásnak adtak találkozót, mely népes közönséget vonzott.

Kovács Gábor László

A veterán és modern sportautókat felvonultató Kaposvár Classic szombaton a Kossuth téren tartotta egyik állomását, rengeteg Porsche érkezett. A hétvégi versenyen 80 járgány vett részt, folytatva egy húsz éves hagyományt, tudtuk meg a szervezőktől. Szombaton mintegy 380 kilométert tettek meg, és ellátogattak Pécsre, Orfűre és Bikalra is.

Porsche mezőny a főtéren Fotó: Muzslay Péter
Porsche mezőny a főtéren Fotó: Muzslay Péter

 

Porsche seregszemle

– Ez egy 1990-es Carrera 2-es, 964-es cabrio autó – mutatta be kocsiját Száraz Csaba, aki Etyekről érkezett. – Én vagyok a második tulajdonosa, old timer rendszáma van, nagyon szeretjük és vigyázunk rá. Garázsban áll, de nyáron használjuk rendszeresen, főként old timer versenyeken indulunk, klubtalálkozókon veszünk részt. Jómagam a Porsche Pannónia Club tagja vagyok. 

Az idős autók szeretetét arra vezette vissza, hogy gyerekkorában csak nézték a pompás autókat és irigyelték a sofőröket. Felnőttként sikerült megvalósítani az álmukat. 

Gyermekkori vágy az álomautó
Gyermekkori vágy az álomautó

Egy viszonylag új autója, egy GT 3-as modellje van a kecskeméti Magony Zoltánnak. Három éves a kocsi, és ezt a típust most is gyártják.  

– Szintén gyerekkori vágyból indult a beszerzése, ezért szoktam mosolyogni a mai gyerekekre, akik mutogatnak az autómra – Az én meghatározó élményem az, hogy 1982-ben, a Gellért-szálló előtti parkolóban láttam egy 911-es Porschét, és a szenvedély onnantól datálódik.  

A Kaposvár Classic megérkezett
A Kaposvár Classic megérkezett

Nem kell lemondással járnia egy hasonló autó beszerzésének, csak az örömfaktor működik, mondta egy másik autótulajdonos.

– A hasonló berkekben élő mondás szerint egy Porsche nem Porsche, és ha valaki elkezdi az autógyűjtést, akkor sosincs vége – vallotta be a szentendrei Madlovics Miklós. – A cél, hogy örömet szerezzünk magunknak és másoknak is. A mostani somogyi túrára egy baráti társaság állt össze. Nem száguldozunk, játékos feladatokat oldunk meg, örömautózás az egész...     

Örömautózás
Örömautózás 

     

Porsche találkozó Kaposváron

Fotók: Muzslay Péter

 

 

