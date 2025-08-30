59 perce
Egy Porschénél csak kettő a jobb – nézd meg a videón, amikor por se marad utánuk
A Kaposvár Classic futam mezőnye a somogyi vármegyeszékhely főterén parkolt egy órán át szombaton. A Porsche tulajdonosok egymásnak adtak találkozót, mely népes közönséget vonzott.
A veterán és modern sportautókat felvonultató Kaposvár Classic szombaton a Kossuth téren tartotta egyik állomását, rengeteg Porsche érkezett. A hétvégi versenyen 80 járgány vett részt, folytatva egy húsz éves hagyományt, tudtuk meg a szervezőktől. Szombaton mintegy 380 kilométert tettek meg, és ellátogattak Pécsre, Orfűre és Bikalra is.
Porsche seregszemle
– Ez egy 1990-es Carrera 2-es, 964-es cabrio autó – mutatta be kocsiját Száraz Csaba, aki Etyekről érkezett. – Én vagyok a második tulajdonosa, old timer rendszáma van, nagyon szeretjük és vigyázunk rá. Garázsban áll, de nyáron használjuk rendszeresen, főként old timer versenyeken indulunk, klubtalálkozókon veszünk részt. Jómagam a Porsche Pannónia Club tagja vagyok.
Az idős autók szeretetét arra vezette vissza, hogy gyerekkorában csak nézték a pompás autókat és irigyelték a sofőröket. Felnőttként sikerült megvalósítani az álmukat.
Egy viszonylag új autója, egy GT 3-as modellje van a kecskeméti Magony Zoltánnak. Három éves a kocsi, és ezt a típust most is gyártják.
– Szintén gyerekkori vágyból indult a beszerzése, ezért szoktam mosolyogni a mai gyerekekre, akik mutogatnak az autómra – Az én meghatározó élményem az, hogy 1982-ben, a Gellért-szálló előtti parkolóban láttam egy 911-es Porschét, és a szenvedély onnantól datálódik.
Nem kell lemondással járnia egy hasonló autó beszerzésének, csak az örömfaktor működik, mondta egy másik autótulajdonos.
– A hasonló berkekben élő mondás szerint egy Porsche nem Porsche, és ha valaki elkezdi az autógyűjtést, akkor sosincs vége – vallotta be a szentendrei Madlovics Miklós. – A cél, hogy örömet szerezzünk magunknak és másoknak is. A mostani somogyi túrára egy baráti társaság állt össze. Nem száguldozunk, játékos feladatokat oldunk meg, örömautózás az egész...
Porsche találkozó KaposváronFotók: Muzslay Péter