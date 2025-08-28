Még a csilláron is lógtak, sikeres volt a pótfelvételi

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) történetének legsikeresebb pótfelvételi eljárása ért véget idén augusztusban, jelentette be a felsőoktatási intézmény. Ugyanis a tavalyi évhez képest rekordszámú jelentkezés érkezett az agrár- és élelmiszertudományokat, továbbá a műszaki és informatikai ismereteket felölelő képzésekre. Az általános eljárásban 3300 már felvételt nyert hallgatóhoz további 635 gólya csatlakozhat szeptembertől.

A pótfelvételin és az eredetin is sokan jutottak be

Fotó: MATE

Elsöprő sikerű pótfelvételi

A 2025-ös felsőoktatási felvételi eljárás adatai alapján a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) továbbra is kiemelkedő népszerűségnek örvend. Növekvő tendencia tapasztalható a korábbi évekhez képest a MATE általános felvételi eljárás statisztikai adataiban és a pótfelvételi eljárásra jelentkezők számát tekintve is. A már felvett 3300 leendő hallgatóhoz a pótfelvételi után további 635-en csatlakozhatnak szeptembertől. 2024 szeptemberében ez a szám 583, míg 2023-ban 539 volt.

Fotó: MATE

Fotó: MATE

Tehát a statisztikai adatokat tekintve elmondható, hogy a 2025-ös pótfelvételi eljárásban a MATE legnépszerűbb képzései az agrár- és élelmiszertudományokhoz kapcsolódó képzések voltak. Ezekre a képzési területekre idén összesen 292 diák nyert felvételt, ami a tavalyi 226 után abszolút rekordnak számít.

Fotó: MATE

Fotó: MATE

A közkedvelt képzésekre nőtt a jelentkezők száma

Kiugróan közkedveltek voltak idén a műszaki és informatikai ismereteket felölelő képzések is, melyeket a tavalyi 88 jelentkező helyett az idén 138 választotta. A MATE gazdasági és társadalomtudományi, továbbá a környezettudományi és természetvédelmi képzéseit hasonló érdeklődés övezte, mint a 2024-es felsőoktatási felvételi eljárásban.

A MATE képzési palettájának további népszerűségét támasztja alá a szakirányú továbbképzésekre és a határon túli képzésekre jelentkezők száma is, előbbire 300, míg utóbbira 125-en jelentkeztek. A pótfelvételi eljárás statisztikai adatai alapján a legtöbb gólya ebben az évben Gödöllőn, a Szent István Campuson kezdheti meg tanulmányait, hiszen ide 240, a Kaposvári Campusra 169, a Budai Campusra 132, a keszthelyi Georgikon Campusra és a gyöngyösi Károly Róbert Campusra pedig 44 és 42 diák nyert felvételt a pótfelvételi eljárásban. Összességében elmondható, hogy az országosan 51 intézményt felvonultató felsőoktatási felvételi „versenyben” az általános felvételi és pótfelvételi eljárást tekintve is a MATE idén is az élmezőnyben, a felső harmadban zárt.