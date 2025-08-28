augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MATE

1 órája

Még a csilláron is lógtak, sikeres volt a pótfelvételi

Címkék#kaposvári campus#Szent István Campus#MATE

Az általános eljárásban felvételt nyert 3300 hallgatóhoz további 635 gólya csatlakozhat szeptembertől a MATE-re. Rekordszámú hallgató jutott be a pótfelvételin.

Kovács Gábor László

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) történetének legsikeresebb pótfelvételi eljárása ért véget idén augusztusban, jelentette be a felsőoktatási intézmény. Ugyanis a tavalyi évhez képest rekordszámú jelentkezés érkezett az agrár- és élelmiszertudományokat, továbbá a műszaki és informatikai ismereteket felölelő képzésekre. Az általános eljárásban 3300 már felvételt nyert hallgatóhoz további 635 gólya csatlakozhat szeptembertől. 

A pótfelvételin és az eredetin is sokan jutottak be Fotó: MATE
A pótfelvételin és az eredetin is sokan jutottak be 
Fotó: MATE

Elsöprő sikerű pótfelvételi 

A 2025-ös felsőoktatási felvételi eljárás adatai alapján a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) továbbra is kiemelkedő népszerűségnek örvend. Növekvő tendencia tapasztalható a korábbi évekhez képest a MATE általános felvételi eljárás statisztikai adataiban és a pótfelvételi eljárásra jelentkezők számát tekintve is. A már felvett 3300 leendő hallgatóhoz a pótfelvételi után további 635-en csatlakozhatnak szeptembertől. 2024 szeptemberében ez a szám 583, míg 2023-ban 539 volt.

Sok volt az érdeklődő és a felvételiző
Sok volt az érdeklődő és a felvételiző
Fotó: MATE

Tehát a statisztikai adatokat tekintve elmondható, hogy a 2025-ös pótfelvételi eljárásban a MATE legnépszerűbb képzései az agrár- és élelmiszertudományokhoz kapcsolódó képzések voltak. Ezekre a képzési területekre idén összesen 292 diák nyert felvételt, ami a tavalyi 226 után abszolút rekordnak számít. 

A gólyatáborban jól szórakoznak a hallgatók
A gólyatáborban jól szórakoznak a hallgatók
Fotó: MATE

A közkedvelt képzésekre nőtt a jelentkezők száma

Kiugróan közkedveltek voltak idén a műszaki és informatikai ismereteket felölelő képzések is, melyeket a tavalyi 88 jelentkező helyett az idén 138 választotta. A MATE gazdasági és társadalomtudományi, továbbá a környezettudományi és természetvédelmi képzéseit hasonló érdeklődés övezte, mint a 2024-es felsőoktatási felvételi eljárásban. 
A MATE képzési palettájának további népszerűségét támasztja alá a szakirányú továbbképzésekre és a határon túli képzésekre jelentkezők száma is, előbbire 300, míg utóbbira 125-en  jelentkeztek. A pótfelvételi eljárás statisztikai adatai alapján a legtöbb gólya ebben az évben Gödöllőn, a Szent István Campuson kezdheti meg tanulmányait, hiszen ide 240, a Kaposvári Campusra 169, a Budai Campusra 132, a keszthelyi Georgikon Campusra és a gyöngyösi Károly Róbert Campusra pedig 44 és 42 diák nyert felvételt a pótfelvételi eljárásban. Összességében elmondható, hogy az országosan 51 intézményt felvonultató felsőoktatási felvételi „versenyben” az általános felvételi és pótfelvételi eljárást tekintve is a MATE idén is az élmezőnyben, a felső harmadban zárt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu