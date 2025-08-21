Nagyon figyelj, ha most utazol: pótlóbuszos átszállás, fél órával hosszabb eljutási idő

A munka során Jákón átépítik a Kossuth utcai átjárót és mintegy 300 méteren rostálják, cserélik az átjáróhoz csatlakozó vágányszakaszon az elsárosodott ágyazatot, derült ki a vasúttársaság csütörtöki tájékoztatójából – pótlóbuszos átszállás is vár az utasokra.

30-40 perccel hosszabb eljutási idő, pótlóbuszos átszállás: az érintett szakaszon átutazóknak ezzel kell számolniuk

Több mint 3300 méter sínt cserélnek és szivárgók építésével javítják a vízelvezetést a szakemberek. A vasúti átjárót augusztus 21-én 3 óra és 28-án 22 óra között nagy teherbírású gumielemes, pontiStrail rendszerűre építik át. A MÁV csütörtökön arról is beszámolt, hogy ebben az időszakban teljes szélességében lezárják az átkelőt, ezért a közúton közlekedőknek kerülni csak jelentős kerülővel, Csököly–Gige–Kiskorpád felé lehet.

Pótlóbuszos átszállás, fél órával hosszabb eljutási idő: forgalmi változások

Kiskorpád és Somogyszob között pólóbuszok közlekednek, amelyek Jákó-Nagybajom állomást nem érintik, olvasható a MÁV-Csoport csütörtöki tájékoztatójában. A pótlóbuszos átszállás miatt változik a vonatok menetrendje, a személyvonatok egyes szakaszokon korábban közlekednek.

Jákó-Nagybajom állomás Kiskorpádról állomáspótló busszal érhető el.

Egy-egy délutáni személyvonat (8216, 8233) helyett hosszabb útvonalon, Kiskorpád és Gyékényes között közlekedik pótlóbusz, amelyek Bolhás megállóhelyet nem érintik, ezért a buszokhoz Somogyszobon Bolhásra közlekedő állomáspótló busz csatlakozik.

A Somogy InterCity (IC 826, IC 829) Budapest és Kiskorpád között a megszokott menetrend szerint közlekedik, míg a Somogyszob és Gyékényes közti vonatrész meghosszabbítva, Nagykanizsáig közlekedik, illetve onnan is indul. A csatlakozások biztosítása miatt a Nagykanizsáról induló IC Gyékényesről a megszokott menetrendhez képest 35 perccel korábban indul.

A Kaposvárról 9:52-kor Somogyszobra és a Somogyszobról 10:50-kor Kaposvárra induló személyvonat (8284, 8285) nem közlekedik a vágányzár ideje alatt.

Nem biztosított Gyékényesen a csatlakozás a Pannónia InterRégiókra

A nagyatádi vonathelyettesítő autóbuszok menetrendje is módosul, igazodnak Somogyszobon a módosított menetrend szerint közlekedő pótlóbuszokhoz, vonatokhoz.

A vágányzár ideje alatt a Dombóvár–Gyékényes vonalon a módosított menetrend szerint közlekedő vonatokról nem biztosított Gyékényesen a csatlakozás a Pannónia InterRégiókra, valamint Kaposváron a Kaposvár–Siófok vonalon közlekedő személyvonatokra.

Schiszler László, a Közlekedéstudományi Egyesület Somogy Vármegyei Egyesületének elnökségi tagja csütörtökön azt mondta: előremutató fejlesztésről van szó, mely hosszú távon is fontos a térségben.

– Bár az utasoknak kisebb kényelmetlenséget okozhat a munka, de el kell végezni – hangsúlyozta. – Szükségesnek tartom az építkezést és örülök a vasúti karbantartásnak.