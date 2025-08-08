augusztus 8., péntek

László névnap

Versenyképes járások

2 órája

Kétmilliárdos fejlesztési forrás érkezik Somogyba

Címkék#Kaposvár#élet#Versenyképes Járások Program#Önkormányzat#járás#elnök

Mérföldkőhöz érkezett Somogy vármegye. A Versenyképes Járások Program keretein belül komoly támogatáshoz juthatnak a települések.

Sonline.hu
Kétmilliárdos fejlesztési forrás érkezik Somogyba

A Versenyképes Járások Programnak köszönhetően javulhat a települések helyzete

Fotó: Kraft Robert

A Versenyképes Járások Program olyan fejlesztéseket igyekszik támogatni, amelyek hozzájárulnak a járások versenyképességének növeléséhez, az életminőség javításához és a helyi gazdaság élénkítéséhez. 

program
77 okiratot adtak át a Versenyképes Járás Program keretein belül
Fotó: Kovács Tibor

A Versenyképes Járások Program fontos mérföldkő Somogy Vármegye életében

Pénteken 77 támogatói okiratot adtak át, melyek nem csupán papírdarabok, hanem egy-egy ígéretet testesítenek meg. A Somogy Vármegyei Önkormányzat közösségi oldalán így fogalmaztak: ”Ezek a dokumentumok egy-egy ígéretet testesítenek meg: az ígéretet egy jobb jövőre, a fejlődésre és a fenntartható növekedésre. Bízunk benne, hogy a most elinduló projektek hozzájárulnak ahhoz, hogy járásaink még vonzóbbá váljanak a fiatalok számára, és segítenek megerősíteni a helyi közösségeket”. 

A programnak köszönhetően javulhat a települések helyzete.
Fotó: Kovács Tibor

A vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében indította Magyarország Kormánya a Versenyképes Járások Programot, melynek kiemelt célja, hogy a járások szempontjából jelentős, több település helyzetét javító, illetve az adott járás lakosságának minél nagyobb hányadát érintő fejlesztések támogatásával ösztönözze a térségi és települési együttműködéseket, megteremtse a párbeszédet a járások települései között annak érdekében, hogy közös céljaikat minél hatékonyabban valósítsák meg.

Barcs is részesül a támogatásban
Fotó: Kovács Tibor

A pénteki átadón Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke, Neszményi Zsolt, Somogy Vármegyei főispánja, Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő, Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője és Kelei Zita, Somogy Vármegye 2. számú választókerületének elnöke vettek részt, akik üdvözölték a programot és kívántak sok sikert a megvalósításhoz. 

 

