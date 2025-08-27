augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Puska Zoltán gondolatai a tanévnyitó előtt

36 perce

Közvetlen igazgató, boldog gyerekek – évnyitó Kaposváron

Címkék#Kaposvár#nyelvű tagiskola#gyerek#Puska Zoltán

A Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola évtizedek óta kiemelkedő szerepet tölt be az angol nyelv magas szintű oktatásában városunkban. A tanévkezdés mindenki számára különleges pillanat, de talán leginkább azoknak, akik évtizedek óta kísérik végig a gyerekek első iskolai lépéseit – erről beszélgettünk Puska Zoltánnal.

Lugosi Laura

A Zrínyi Ilona Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola igazgatója, Puska Zoltán számára minden szeptember új izgalmakat és új kihívásokat tartogat – miközben a régi emlékek is visszaköszönnek. Az iskolakezdés hangulatáról, a gyerekekről és pedagógusi hivatásról kérdeztük őt.

Puska Zoltán igazgató töretlen lelkesedéssel várja a kis diákokat.
Puska Zoltán igazgató töretlen lelkesedéssel várja a kis diákokat
 Fotó: Muzslay Péter

Puska Zoltán szerint az egyik legfontosabb, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni

– Mit tart a legnagyobb kihívásnak az idei iskolakezdés kapcsán?
Alapvetően minden évben azzal kell szembesülnünk, hogy az újonnan érkező gyerekek nagyjából egy új generációt is képviselnek. A kihívás az óvoda-iskola átmenete. A lényeg, hogy egy olyan közeg, légkör és feltételrendszer vegye őket körbe, ami garantálja azt, hogy szeretnek iskolába járni, hogy ne törjön meg az a lendület és hév, amivel ők iskolába szeretnének jönni, és a későbbiek során is kitartson. Fontos az érdeklődésük fenntartása, valamint hogy meg tudjunk felelni azoknak az elvárásoknak, amiket mi támasztunk saját magunk felé, illetve amit a szülők támasztanak az intézmény felé, ha már megtiszteltek minket azzal, hogy gyermekük hozzánk járjon.
Mi adja a legnagyobb örömöt az igazgatói munkájában: a gyerekek mosolya, a pedagógusok sikerei, vagy valami egészen más?
Őszintén, alapvetően nekem az okoz örömet ebben a munkában, ha a környezetem boldog. Szerencsés helyzetben vagyok, mert egy olyan intézményt vezethetek, amelynek előző vezetései egy olyan légkört és gárdát alakítottak ki, amely rendkívül igényes a munkájával kapcsolatosan, ez megkönnyíti az én munkámat is. Rengeteg gonddal, problémával küszködünk, de ez természetes, hiszen emberekkel/gyermekekkel foglalkozunk. Ezeknek a megoldása nagy feladat, és hogyha ez sikerül úgy, hogy mindenki boldog, akkor én már örülök.
Milyen a kapcsolat Ön és a diákok között? Meg tudja őrizni a közvetlenséget igazgatóként is?
A diáksággal azt gondolom, hogy mindig is jó kapcsolatot ápoltam, ha ez nem így lenne vagy nem így érezném, akkor nem szabadna ezt a munkát végezni. Természetesen fontosak számomra a visszajelzések, ebből tanulok én is. A legjobb visszajelzés, amikor a volt diákjaink évek múltán is felelevenítenek olyan dolgokat, melyeket pozitív emlékként őriztek meg.
Ön nemcsak iskolaigazgató, hanem a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub ügyvezetője is. Hogyan tudja összehangolni ezt a két, szívügyének tűnő feladatot?
Az idő az egy olyan faktor, amiből nincs mindig elegendő, úgy érzem. De azt gondolom, hogy itt az intézményben is és a klubban is olyan munkatársakkal dolgozom, hogy ezt a feladatot meg tudjuk oldani. Nem egyszerű, de nem panaszkodom. Úgy gondolom, hogy a közösség erejével mindkét helyen sikeresen el tudjuk látni a feladatainkat. Hozzátenném, hogy bízom benne, hogy ez idén látványos javulást fog mutatni a klub teljesítményében is.

Puska Zoltán sok feladatot lát el
Puska Zoltán földrajzot tanít 
Fotó: Muzslay Péter

Ennyi feladat mellett van ideje tanítani is?
– Igen, földrajzot tanítok, és nem is szeretném abbahagyni.
Mit jelent Önnek kaposváriként, somogyiként vezetni egy nívós, kétnyelvű iskolát a város szívében?
Alapvetően csak köszönettel tudok tartozni ha bárkire is gondolok ennek a képzésnek a létrejöttével kapcsolatban. A Zrínyiben már akkor tanítottak angolt, amikor az ország iskoláiban az orosz nyelv volt az egyedüli idegen nyelv. Az intézményünk akkori vezetője ezzel egy innovációt hajtott végre, majd ehhez kapcsolódott később a német. Amikor beadtam az igazgatói pályázatomat, akkor erre építve kértem polgármester urat és Kaposvár megyei jogú közgyűlését, hogy támogassanak abban, hogy két tanítási nyelvű képzés létre tudjon jönni, amely a régióban nem volt akkor. 2008-ban kezdtük el ezt megvalósítani; az mindent elmond, hogy majdnem minden tőlünk távozó diák nyelvvizsgával lép be a középiskolába. Tavalyi évben például 34 középfokú nyelvvizsgát és 7 db felsőfokú nyelvvizsgát tevő tanulónk volt.

  • Az igazgatóval folytatott beszélgetés után már csak napok kérdése, hogy elérkezzen a várva várt pillanat: szeptember 1-jén Kaposvár valamennyi iskolájában is becsengetnek, a diákok pedig újra birtokba veszik a tantermeket.


 

 

