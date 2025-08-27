Közvetlen igazgató, boldog gyerekek – évnyitó Kaposváron

A Zrínyi Ilona Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola igazgatója, Puska Zoltán számára minden szeptember új izgalmakat és új kihívásokat tartogat – miközben a régi emlékek is visszaköszönnek. Az iskolakezdés hangulatáról, a gyerekekről és pedagógusi hivatásról kérdeztük őt.

Puska Zoltán igazgató töretlen lelkesedéssel várja a kis diákokat

Fotó: Muzslay Péter

Puska Zoltán szerint az egyik legfontosabb, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni

– Mit tart a legnagyobb kihívásnak az idei iskolakezdés kapcsán?

– Alapvetően minden évben azzal kell szembesülnünk, hogy az újonnan érkező gyerekek nagyjából egy új generációt is képviselnek. A kihívás az óvoda-iskola átmenete. A lényeg, hogy egy olyan közeg, légkör és feltételrendszer vegye őket körbe, ami garantálja azt, hogy szeretnek iskolába járni, hogy ne törjön meg az a lendület és hév, amivel ők iskolába szeretnének jönni, és a későbbiek során is kitartson. Fontos az érdeklődésük fenntartása, valamint hogy meg tudjunk felelni azoknak az elvárásoknak, amiket mi támasztunk saját magunk felé, illetve amit a szülők támasztanak az intézmény felé, ha már megtiszteltek minket azzal, hogy gyermekük hozzánk járjon.

– Mi adja a legnagyobb örömöt az igazgatói munkájában: a gyerekek mosolya, a pedagógusok sikerei, vagy valami egészen más?

Őszintén, alapvetően nekem az okoz örömet ebben a munkában, ha a környezetem boldog. Szerencsés helyzetben vagyok, mert egy olyan intézményt vezethetek, amelynek előző vezetései egy olyan légkört és gárdát alakítottak ki, amely rendkívül igényes a munkájával kapcsolatosan, ez megkönnyíti az én munkámat is. Rengeteg gonddal, problémával küszködünk, de ez természetes, hiszen emberekkel/gyermekekkel foglalkozunk. Ezeknek a megoldása nagy feladat, és hogyha ez sikerül úgy, hogy mindenki boldog, akkor én már örülök.

– Milyen a kapcsolat Ön és a diákok között? Meg tudja őrizni a közvetlenséget igazgatóként is?

– A diáksággal azt gondolom, hogy mindig is jó kapcsolatot ápoltam, ha ez nem így lenne vagy nem így érezném, akkor nem szabadna ezt a munkát végezni. Természetesen fontosak számomra a visszajelzések, ebből tanulok én is. A legjobb visszajelzés, amikor a volt diákjaink évek múltán is felelevenítenek olyan dolgokat, melyeket pozitív emlékként őriztek meg.

– Ön nemcsak iskolaigazgató, hanem a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub ügyvezetője is. Hogyan tudja összehangolni ezt a két, szívügyének tűnő feladatot?

– Az idő az egy olyan faktor, amiből nincs mindig elegendő, úgy érzem. De azt gondolom, hogy itt az intézményben is és a klubban is olyan munkatársakkal dolgozom, hogy ezt a feladatot meg tudjuk oldani. Nem egyszerű, de nem panaszkodom. Úgy gondolom, hogy a közösség erejével mindkét helyen sikeresen el tudjuk látni a feladatainkat. Hozzátenném, hogy bízom benne, hogy ez idén látványos javulást fog mutatni a klub teljesítményében is.