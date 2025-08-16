augusztus 16., szombat

Tárgyalás

1 órája

Így vélekedik Robert C. Castel az alaszkai Trump–Putyin-csúcsról – videóval

Címkék#Rapid Extra#Robert C Castel#Trump#Putyin#Magyar Nemzet

Robert C. Castel szerint az alaszkai találkozó legnagyobb hozadéka, hogy a felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé – erről is szó esik a Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjében.

Sonline.hu

A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund beszélgetett Robert C. Castellel, a lap főmunkatársával, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozójáról. 

Alaszkában találkozott egymással Putyin és Trump
Alaszkában találkozott egymással Putyin és Trump
Fotó: Andrew Harnik/GettyImages

Robert C. Castel szerint azok, akik kudarcként könyvelik el az egyeztetést, nem értik a diplomácia logikáját. 

Ha elolvassuk a kritikákat, akkor föltevődik a kérdés, mi az, amit a Trump-kritikusok sikerként könyveltek volna el. Körülbelül az, hogyha Vlagyimir Putyin előrenyújtja a két kezét, bilincsbe veri saját magát, és elvezeti saját magát egy sötét zárkába.

Tehát minden, ami ennél kevesebb lett volna a Trump-kritikusok szemében, az egy árulás, egy kudarc lett volna. Ez a fajta perspektíva figyelmen kívül hagyja a diplomáciai realitásokat. A szakértő szerint a háromórás találkozó legfeljebb az első lépés lehetett egy hosszú folyamatban. „Az a probléma, amit évtizedeken át készítettek elő, és amit a háború évei alatt csak súlyosbítottak, nem oldható meg egy háromórás beszélgetéssel. 

A podcast kivonata a Magyar Nemzet oldalán olvasható. 

 

