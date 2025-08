Egy baktérium és egy növény párosa győzheti le a rákot

Az International Journal of Molecular Sciences című napilap egy hirosimai egyetem kutatóinak vizsgálati eredményeit tették közzé, mely szerint a rák gyógyítható egy bizonyos növény fogyasztásával. Na persze, ha ilyen egyszerű lenne a dolog, már ezer és egy éve nem lennének daganatos megbetegedések, de valóban találtak egy növényt, amelynek feldolgozása egy eljárás kombinálásával segítséget jelenthet.

A rák új ellenszerét találhatták meg hirosimai kutatók

Forrás: magozz.hu

A Hirosimai Egyetem kutatói megállapították, hogy a banánlevelekből izolált baktériumokkal fermentált sztívia-kivonat képes elpusztítani a hasnyálmirigyrák sejtjeit. Eközben az egészséges vesesejteket érintetlenül hagyja. A sztívia rákellenes hatása új terápiás lehetőségek előtt nyithat utat.

Csodát tesz ez a növény a rákos megbetegedések esetén

Magyarországon a hasnyálmirigyrák incidenciája Európában kiemelkedően magas: a GLOBOCAN 2022-es adatai szerint hazánkban az életkorra standardizált új megbetegedések aránya 10,4 eset/100 000 fő, ami az egyik legmagasabb érték az EU-ban. Az incidencia férfiaknál magasabb (ASR körülbelül 12,4), mint nőknél (ASR ≈ 8,8 per 100 000 fő).

A hasnyálmirigyrák előfordulását vizsgálva a nemek közötti különbségek inkább fiatal korban jelentkeznek, ilyenkor a férfiak produkálnak nagyobb esetszámokat, az életkor előrehaladtával azonban ezek a különbségek kiegyenlítődnek. Megfigyelték továbbá, hogy a petefészek műtéti eltávolítása hajlamosít e ráktípus kialakulásához.

Az esetek 10-15%-ánál bizonyítható a családi halmozódás, illetve az alkohol fogyasztás, a dohányzás, a hasnyálmirigy-gyulladás, a helytelen táplálkozás, a cukorbetegség és még az elhízás is elvezethet a kialakulásához.

Hirosimai kutatások igazolják, hogy egy eljárás során a sztívia a rák ellenszere lehet

Fotó: Mészáros János

Korábbi kutatások során már felvetődött, hogy a sztíviának rákellenes hatása van, de az aktív összetevőket mostanáig nem sikerült azonosítani. A friss megfigyelések szerint a fermentációval új, bioaktív vegyületek jönnek létre a sztívia-kivonatban.

Mikrobiális fermentációval jelentősen erősíthetjük a növényi kivonatok hatásait” – hangsúlyozta Sugiyama Maszanori professzor, aki laboratóriumában több mint 1300, növényi alapanyagokból származó baktériumtörzset vizsgált már. A fermentált és nem fermentált sztívia-kivonatok összehasonlítása segített megtalálni a rákellenes hatást fokozó kulcsvegyületeket.

A kutatás részleteit az origo is közölte, amelyben a sztívia leveleit a Lactobacillus plantarum SN13T baktériumtörzzsel fermentálták. Az erjesztett kivonat (FSLE) hatását hasnyálmirigyrák-sejteken és egészséges emberi vesesejteken tesztelték. A kutatás kimutatta, hogy az FSLE jóval erősebb citotoxikus hatást fejtett ki a ráksejtekre, mint a nem fermentált kivonat, ami közben az egészséges sejteket alig befolyásolta”. Tovább arra is fény derült, hogy az erjesztett sztívia-kivonat még a legmagasabb koncentrációban is csak minimális mértékben károsította az egészséges sejteket.