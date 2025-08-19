augusztus 19., kedd

Hihetetlen, egy vírus is állhat a rengeteg bőrrákos megbetegedés mögött – így támad a gyilkos kór

Napjainkban egyre több figyelem irányul egy alattomos, sokszor tünetmentesen induló betegségre. A rák korunk egyik leggyakoribb és legrettegettebb kórképe. De vajon mit is jelent pontosan, és mi állhat a háttérben? Egyre több kutatás igyekszik választ adni arra, hogy miért alakul ki, kiket veszélyeztet leginkább, és mit tehetünk a megelőzés érdekében.

Hihetetlen, egy vírus is állhat a rengeteg bőrrákos megbetegedés mögött – így támad a gyilkos kór

Fotó: Pusztai Sándor

A rák nem egyetlen betegség, hanem egy gyűjtőfogalom, amely a szervezetben zajló kóros sejtszaporodásra utal. Normál körülmények között a test sejtjei csak akkor osztódnak, ha szükség van rájuk – például sérülés után, vagy a szervezet megújulásának részeként. Ha már nincs rájuk szükség, elpusztulnak, hogy helyet adjanak az újaknak. 

Rák árnyékában – amikor a bőr üzenni próbál

A rákos sejtek azonban nem így működnek. Ezek a sejtek kontroll nélkül kezdenek növekedni és szaporodni, még akkor is, ha a szervezetnek semmi szüksége rájuk. Az így kialakuló sejttömeg gyakran daganatot (tumort) képez, amely akár a környező szöveteket is megtámadhatja, sőt, egyes típusok áttétet is képezhetnek a test más részeiben. Mindenkiben lehetőség van arra, hogy idővel normál sejtek rákossá alakuljanak – bizonyos körülmények és káros hatások miatt. 

– A korai diagnózis kulcsfontosságú – mondta Bajtel Júlia Nóra, a Praxis Dr. Zénó kaposvári klinikájának bőrgyógyásza. – A bőrrákos esetek számának növekedése mögött részben az is áll, hogy egyre többen vesznek részt szűréseken, így több elváltozást fedezünk fel idejében. Ugyanakkor a túlzott napozás, a szolárium használata és a bőr védelmének hiánya továbbra is jelentős rizikófaktort jelent.

 

A rák kialakulásában több tényező is szerepet játszhat, többek között: 

  • Genetikai hajlam 
  • Környezeti tényezők – például szennyezett levegő, vegyszerek 
  • Életmódbeli szokások – dohányzás, alkoholfogyasztás, mozgáshiány, egészségtelen étrend 
  • Fertőzések – bizonyos vírusok, mint a HPV, szerepet játszhatnak a rák kialakulásában 

 

Új veszélyforrás a bőrráknál: a HPV is szerepet játszhat a daganat kialakulásában 

Egy friss orvosi eset alapjaiban változtathatja meg, amit eddig a bőrrák kialakulásáról gondoltunk. A humán papillomavírus (HPV) egyik kevéssé ismert típusa, a beta-HPV, önállóan is képes lehet daganatot okozni – derült ki egy rangos orvosi folyóiratban, a New England Journal of Medicine-ben megjelent tanulmányból. 

Az áttörést egy 34 éves nő esete hozta, akinél a homlokán jelentkező laphámsejtes bőrrák (cSCC) többször is kiújult, hiába kezelték immunterápiával és műtétekkel. A részletes genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy a daganat sejtjeinek DNS-ébe beépült a beta-HPV – és a vírus olyan fehérjéket kezdett termelni, amelyek közvetlenül elősegítették a rákos sejtek szaporodását. Ez az első alkalom, hogy ilyen egyértelmű kapcsolatot mutattak ki e vírus és a rosszindulatú elvátozás között. 

A beteg egy ritka, öröklött immunhiányos állapotban szenvedett, emiatt szervezete nem tudta felvenni a harcot a vírussal. Végül csontvelő-őssejt-transzplantációval sikerült újraépíteni az immunrendszerét – a beavatkozás után a rák és minden egyéb HPV okozta elváltozás is teljesen eltűnt.  A szakértők szerint ez a felfedezés új megközelítést igényelhet a kezelésben, különösen az immunhiányos betegek esetében. Bár az UV-sugárzás továbbra is fő kockázati tényező, a tanulmány világosan mutatja: bizonyos vírusok önmagukban is komoly veszélyt jelenthetnek.  A HPV elleni védőoltások eddig is hatékonynak bizonyultak több daganattípus – például a méhnyak- és torokrák – megelőzésében. A kutatók szerint a jövőben akár a bőrrák megelőzésében is szerepet kaphatnak. 

 

