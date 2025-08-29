augusztus 29., péntek

Kincs a födből

44 perce

Titkolóznak a somogyi régészek, honnan került elő a páratlan értékes lelet

Címkék#kő#ezüst gyűrű#régész

Az év legnagyobb szakmai fogása a rejtélyes ékszer. Titkolják a somogyi régészek, hogy hol találták az értékes arany gyűrűt.

Kovács Gábor László
Titkolóznak a somogyi régészek, honnan került elő a páratlan értékes lelet

A somogyi régészek egy titokzatos területen bukkantak a római kori arany gyűrűre. Jó okuk van rá, hogy ne árulják el, pontosan hol.

A somogyi régészek büszkék a nagy fogásra Fotó: Lang Róbert
A somogyi régészek büszkék a nagy fogásra Fotó: Lang Róbert

A somogyi régészek nagy fogása 

Halomsírokat találtak, és egy római út egyik részét is feltárták, idézte fel Huszár Péter régész technikus, aki önkéntesekkel együtt érkezett a területre. Egy bécsi régész jött velük, aki római koros szakértő. 

– Ahogy a nagykönyvben meg van írva: árok- út- árok volt egymás mellett – írta le. –  Egy patak mentén haladt az út, ott bukkantunk rá a leletekre. Többször visszatérünk majd, mert nagyon ígéretes lelőhely. Ritka leleteket, érméket és bronzkori tárgyakat is találtunk.   

Pici, de rendkívüli érték
Pici, de rendkívüli érték

 

Jövőre terveznek egy nagyobb feltárást, mert eddig nem bolygatott sírok vannak a közelben. A helyről nem mondanak semmit, hogy ne érkezzenek oda illegális kincskeresők, és ne előzzék meg őket. Csak annyit tudni, hogy a lelőhely Somogyban van, mert a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum illetékessége az egész vármegyére kiterjed. 

– A mérete alapján az arany gyűrűt egy nő viselhette a római korban – mutatta Kamper Loránd régész. – Voltak mellette leletek a kora római kortól kezdve egészen a késői időszakig, az I.-III. századig. A terület a római kor előtt is lakott volt, ugyanis egy csiszolt neolit kőbalta töredéke is előkerült. Hogy vándoroltak-e vagy állandóan lakott rész volt, jelenleg még nem tudni. 

Az ezüst gyűrű kelta eredetű lehet
Az ezüst gyűrű kelta eredetű lehet

A gyűrű aranytartalma 24 karát, tehát legalább 200 ezer forintot ér, de eszmei, régészeti értékét tekintve milliós összegű. Egy ezüst gyűrű hevert mellette néhány méterre, ez a másik ékszer a formájából ítélve kelta eredetű lehet. Az arany gyűrű köve borostyán volt, ami a gazdasági és kereskedelmi útvonalak fontosságára is rávilágít, hiszen a rómaiak a Baltikumból szerezték be a borostyánt. Az biztos, hogy ritka nagy szakmai fogást tudhatnak magukénak a somogyi régészek, ilyen ékszer eddig még nem volt a somogyi múzeumban. 

 

