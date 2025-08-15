augusztus 15., péntek

Megelőzés

1 órája

Rendőrök kísérték az utasokat a hajón Siófok és Balatonfüred között

Harsányi Miklós
Rendőrök kísérték az utasokat a hajón Siófok és Balatonfüred között

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei a Siófoki Áldozatsegítő Pont munkatársával közösen a Siófok–Balatonfüred–Siófok közti útvonalon várták az érdeklődőket. A rendőr-főkapitányság és a Balatoni Hajózási Zrt. közös kampányt folytat a biztonság jegyében. Az érdeklődők tájékoztatást kaphattak arról, hogy miként óvhatják meg értékeiket a strandon, s a nyaralókban valamint a szórakozóhelyeken, fesztiválokon töltött kikapcsolódás veszélyeiről is hallhattak. 

 

