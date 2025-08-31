A siófoki rendőrtiszt a közrend mellett a sportban is bizonyít

Harmath Dániel, a 29 éves siófoki rendőrtiszt pályaválasztását a Balaton és a vízi járművek iránti rajongása határozta meg, ezért természetes volt számára, hogy a vízirendészetnél kezdje hivatását. Négy évig teljesített szolgálatot a siófoki rendőrőrsön, majd pályája új irányt vett. – 2021-ig vízirendőr voltam, majd a vízirendőr-kapitány megkérdezte, hogy nem szeretnék-e elmenni a tehetséges tiszthelyettes programba. Ő támogatta a jelentkezésemet, így sikerült felvételt nyernem, és nappali tagozaton tanultam a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen – idézte fel a Sonline.hu-nak.

A fiatal siófoki rendőrtiszt a sportéletben is jeleskedik

Fotó: Marosfalvi Péter/Zsaru Magazin

A közrend az utcáról szól

Az egyetemet közrendvédelmi szakirányon végezte el, és hadnagyként tért vissza Siófokra. Mivel a Balaton vízirendészetén nem volt tiszti beosztás, a közrendvédelmi osztályon kezdte meg munkáját. A fiatal szakember szerint Siófok olyan szakmai környezetet kínál, amely egyszerre nyújt stabilitást és kihívásokat. – A siófoki kapitányságon nagyon jó a légkör, a parancsnoki gárda is fiatalos, úgyhogy egyelőre kifejezetten tetszik. A szakirány is közel áll hozzám, hiszen a közrend az utcáról szól, de itt képben kell lenni mindennel.

Foglalkozunk a bűnügyekkel, az igazgatásrendészeti résszel, például a fegyverügyekkel is. A környező települések körzeti megbízottaival kapcsolatot kell tartani, iskolákban előadásokat tartani. Szóval nagyon sokrétű, és emiatt szeretem.

Ha nagyobb rendezvények vannak, azokat is biztosítanunk kell. Siófok pedig frekventált hely turisztikai szempontból is – hangsúlyozta.

A fiatalok tőle kérdezik, milyen rendőrnek lenni

A rendőri munka mellett a fiatalokkal való kapcsolat is fontos szerepet tölt be az életében. Ez leginkább a sporton keresztül valósul meg, hiszen az evezős- és vitorlástáborokban gyakran találkozik gyerekekkel és kamaszokkal, akikben kíváncsiságot ébreszt a hivatása. – Gyakran kérdeznek arról, hogyan lehet rendőrnek menni. Ilyenkor elmondom, hogy először tanulni kell, érettségit szerezni, és csak utána lehet szakirányt választani. Nagyon sokan érdeklődnek, akár a bűnügy, akár a speciális egységek, például a kutyás rendőrök iránt – mesélte.