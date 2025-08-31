1 órája
A siófoki rendőrtiszt a közrend mellett a sportban is bizonyít
A Balaton partján nőtt fel, ma pedig a rendőrkapitányságon és a Balatonföldvári Vízisport és Vitorlás Egyesület élén is helytáll. A fiatal siófoki rendőrtiszt története sokak számára jelent inspirációt.
Fotó: Marosfalvi Péter/Zsaru Magazin
Harmath Dániel, a 29 éves siófoki rendőrtiszt pályaválasztását a Balaton és a vízi járművek iránti rajongása határozta meg, ezért természetes volt számára, hogy a vízirendészetnél kezdje hivatását. Négy évig teljesített szolgálatot a siófoki rendőrőrsön, majd pályája új irányt vett. – 2021-ig vízirendőr voltam, majd a vízirendőr-kapitány megkérdezte, hogy nem szeretnék-e elmenni a tehetséges tiszthelyettes programba. Ő támogatta a jelentkezésemet, így sikerült felvételt nyernem, és nappali tagozaton tanultam a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen – idézte fel a Sonline.hu-nak.
A közrend az utcáról szól
Az egyetemet közrendvédelmi szakirányon végezte el, és hadnagyként tért vissza Siófokra. Mivel a Balaton vízirendészetén nem volt tiszti beosztás, a közrendvédelmi osztályon kezdte meg munkáját. A fiatal szakember szerint Siófok olyan szakmai környezetet kínál, amely egyszerre nyújt stabilitást és kihívásokat. – A siófoki kapitányságon nagyon jó a légkör, a parancsnoki gárda is fiatalos, úgyhogy egyelőre kifejezetten tetszik. A szakirány is közel áll hozzám, hiszen a közrend az utcáról szól, de itt képben kell lenni mindennel.
Foglalkozunk a bűnügyekkel, az igazgatásrendészeti résszel, például a fegyverügyekkel is. A környező települések körzeti megbízottaival kapcsolatot kell tartani, iskolákban előadásokat tartani. Szóval nagyon sokrétű, és emiatt szeretem.
Ha nagyobb rendezvények vannak, azokat is biztosítanunk kell. Siófok pedig frekventált hely turisztikai szempontból is – hangsúlyozta.
A fiatalok tőle kérdezik, milyen rendőrnek lenni
A rendőri munka mellett a fiatalokkal való kapcsolat is fontos szerepet tölt be az életében. Ez leginkább a sporton keresztül valósul meg, hiszen az evezős- és vitorlástáborokban gyakran találkozik gyerekekkel és kamaszokkal, akikben kíváncsiságot ébreszt a hivatása. – Gyakran kérdeznek arról, hogyan lehet rendőrnek menni. Ilyenkor elmondom, hogy először tanulni kell, érettségit szerezni, és csak utána lehet szakirányt választani. Nagyon sokan érdeklődnek, akár a bűnügy, akár a speciális egységek, például a kutyás rendőrök iránt – mesélte.
A fixüléses evezés bajnoka a fiatal siófoki rendőrtiszt
Dániel tizenöt évesen kezdett el evezni, 2021-ben pedig a balatonföldvári Vízisport és Vitorlás Egyesület elnökévé választották. Az egyesület különlegessége a fixüléses, tízevezős hajó, amelyet kormányos irányít. Ez a tízméteres hajótípus kifejezetten a Balaton hullámzására készült, és mára a helyi sporthagyomány szimbóluma lett.
– A balatonföldvári Vízisport és Vitorlás Egyesületet Holovits György kétszeres olimpikon vitorlázó alapította, aki a helyi sportélet meghatározó alakja volt és az egyesület tiszteletbeli tagjaként is tevékenykedett. Az általa életre hívott közösségben jött létre az evezős szakosztály, amely máig a Balaton egyik különlegességének számító, fixüléses tízevezős hajóval működik – mondta a fiatal rendőrtiszt, aki sportolóként is komoly eredményeket ért el.
- 2022-ben országos bajnoki aranyérmet szerzett a Fister Országos Bajnokságon, ahol csapata legyőzte a Budapesti Evezős Egyesületet.
- A 2023-as Nemzeti Regattán is dobogóra állhatott, és rendszeres résztvevője a Balaton-átevezésnek.
- Nemzetközi szinten Velencében is rajthoz állt, ahol a szűk csatornákban sárkányhajós evezőkkel kellett manőverezniük,
- a 2017-es sárkányhajó-világbajnokságon pedig negyedik helyen zártak.
Bár jelenleg a közrendvédelmi osztályon dolgozik, a vízirendészethez való kötődése nem múlt el. Mind mondta, a vízirendészetet nem felejtette el, és ha lesz rá lehetősége, tisztként is szeretne ott szolgálni.