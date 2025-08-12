Sonline.hu podcast
1 órája
Reneszánszát éli a bakelit, népszerűek a lemezbörzék
József Tiborral, a Kaposvári Bakelit Klub alapítójával, a kaposvári hanglemezbörzék szervezőjével beszélgettünk a vinyl lemezek reneszánszáról.
Ezt ne hagyja ki!Dalok a lemezről
2025.07.20. 14:30
Szívhez szóló csoda történt az első fonyódi börzén
Sonline.hu podcast
- Ugrásszerűen fejlődik a Krisna-völgy
- Mentális felkészülés a legfontosabb a Thor Gym terminátora számára
- A sportolók túlterhelése mára rendszerszintű problémává vált
- Tikász Ernesztina az ország legkeményebb női tűzoltója
- Szijjártó Péter: 10 esztendő alatt Somogy ipari termelése a duplájára növekedett
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre