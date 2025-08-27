Sonline.hu podcast
1 órája
Mennek mint a gyogyósok: a rolleresek veszélyeiről beszélgettünk
Rengeteg e-rollerres cirkál az utakon, lépten-nyomon frusztrációt okozva a járókelőknek. Ezért mai adásunkban az e-rollerek teljesítményeiről Barkóczy László beszélgetett Nagy Zoltánnal.
Sonline.hu podcast
