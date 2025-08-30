augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulók
Helyi közélet

1 órája

Részleges erdőkorlátozási tilalmat vezette be Somogy erdeiben

Címkék#SEFAG Zrt#balesetveszély#térkép#tilalom#reggel#erdő#Somogy

Dombi Regina

A SEFAG Zrt. részleges erdőlátogatási korlátozást vezet be 2025. szeptember 1. és szeptember 30. között az általa kezelt erdőkben. A tilalom célja az intenzív vadászati tevékenység miatt fennálló balesetveszély megelőzése. A korlátozás minden nap 16:00 és reggel 9:00 között lesz érvényben. A korlátozással érintett területekről térkép is elérhető a SEFAG Zrt. honlapján, ahol további információkat is találni a szabályozásról. A tilalom megszegése szabálysértési eljárást vonhat maga után.

 

